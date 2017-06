Opções de empréstimos para comprar sua primeira casa

Edição de maio/2017 – pág. 33

Comprar uma casa pela primeira vez pode ser intimidador, devido às montanhas de papéis e novos termos financeiros a serem estudados, bem como aos gastos e taxas que rapidamente somam um bom montante. Felizmente, existem vários programas para ajudar os compradores na aquisição de sua primeira casa. Citaremos alguns:

FHA LOAN

FHA, Federal Housing Administration, assegura seu empréstimo. A FHA é uma agência que opera vinculada ao US Department of Housing and Urban Development (HUD). Os bancos que fazem empréstimos FHA são protegidos e não sofrem perdas em caso do dono do empréstimo não o pagar. Esses empréstimos normalmente têm juros muito competitivos, entrada menor e um closing costs (gastos com o fechamento da venda) menor. Compradores com uma numeração de crédito de 580 (ou mais) poderão qualificar-se para esse empréstimo com a entrada de apenas 3.5% do valor da compra.

USDA LOAN

Este é um programa de assistência ao comprador de casa efetuado pelo US Department of Agriculture (Departamento da Agricultura Americana) ou USDA. Esse programa tem como foco a residência principal em algumas áreas rurais do país. Não é preciso comprar uma fazenda ou trabalhar com agricultura para se qualificar. Esse tipo de empréstimo é garantido pelo USDA e permite comprar uma casa sem entrada com pagamentos mensais fixos. Os aplicantes deverão ter uma numeração de crédito de no mínimo 620.

VA LOAN

O US Department of Veterans Affairs (Departamento Americano dos Veteranos Militares) ajuda os membros que servem aos órgãos militares, veteranos e viúvas de militares, a comprar sua casa. O VA garante parte do empréstimo ao banco, que oferece vantagens especiais aos compradores.

O empréstimo VA garante juros competitivos e não exige entrada. Provavelmente, não haverá a cobrança de um seguro exigido pelo banco chamado PMI (Private Mortgage Insurance), nem a exigência de uma numeração mínima de seu crédito.

GOOD NEIGHBOR NEXT DOOR

Este programa é oferecido pelo HUD e tem como foco principal ajudar policiais, bombeiros, técnicos de emergência médica e professores na compra da casa. Através dele, pode-se receber um desconto de até 50% do valor da casa a ser comprada em algumas áreas conhecidas como áreas de revitalização.

FANNIE MAE e FREDDIE MAC

Essas entidades são patrocinadas pelo governo e trabalham com bancos locais para que possam oferecer empréstimos que beneficiem famílias de classe baixa e moderada. Com a ajuda da Fannie Mae e Freddie Mac, os bancos podem oferecer juros competitivos e uma entrada de 3% do preço da compra.

ENERGY EFFICIENT MORTGAGE

Este tipo de empréstimo tem a finalidade de operar mudanças na casa para que ela se torne mais favorável ao meio ambiente. O governo federal apoia esse empréstimo por intermédio dos programas FHA e VA. Sua vantagem é permitir criar um espaço de energia eficiente sem a necessidade de gastar uma entrada maior separada, pois a quantia usada estará inclusa no empréstimo principal.

Fonte: Erie Times-News, Rachel Hartman

Obs.: Os juros continuam baixos, mas estão aumentando paulatinamente, portanto é uma boa hora para comprar!