Imóveis nos EUA? Respostas na Web

Edição de maio/2017 – pág. 32

Ainda não chegamos ao dia em que, em um único website, você encontrará todas as respostas para suas perguntas e compras, porém, com um pouco de pesquisa e um bom “Google” em inglês, consegue-se quase todas as informações referentes a preços e à localização de quase tudo que você precisa para mudar para os Estados Unidos ou investir aqui.

Procura de casas e imóveis residenciais

O site www.realtor.com tem todos os imóveis aos quais os corretores têm acesso, com exceção dos detalhes dos imóveis comerciais. No entanto, as informações, como preços e fotografias, são encontradas nesse site. O uso é muito simples, basta apenas digitar a cidade e aparecerão os imóveis à venda. As opções de listagem por imóveis ou pelo mapa proporcionam a visão global de onde estará investindo, o que está à venda ou para alugar e também a densidade de oferta, o que é muito importante na hora de comprar um imóvel, pois muita oferta na área indica pouca procura. Esse site é muito interessante para conhecer a tendência de preços, pois aponta se eles foram rebaixados ou aumentados recentemente. Uma luz na escuridão para quem não tem familiaridade com um programa de compra e venda de imóveis residenciais. Nesse site, há também informações de como procurar um corretor e algumas alternativas de imóveis comerciais (embora não seja indicado para isso).

Pode-se procurar por aluguel e fazer a escolha entre alugar ou comprar. Se estiver comprando para investir, o site informará o preço dos imóveis na região. Isso não significa que estamos sugerindo que um corretor não seja contratado, pois ele é quase insubstituível para lhe representar e garantir a estabilidade, além de possibilitar o acesso a outras informações que o site mantém em uma área exclusiva para corretores. Ademais, não há como economizar trabalhando sem corretor (inclusive pode até sair mais caro, porque não há ninguém o protegendo). A grande vantagem no uso dos websites de procura é receber, ao mesmo tempo, a localização, o tamanho, a vizinhança e, inclusive, as oportunidades. Utilize o www.realtor.com e se terá a chances de ajudar muito o corretor.

Procura de imóveis comerciais

Para facilitar essa procura, pesquise o site www.loopnet.com, que tem uma parte aberta ao público, mas possui uma área que, para ter acesso, é necessário ser assinante. Embora não pertença somente aos corretores, paga-se para ter acesso a essa parte; não há uma gama de propriedades como as do realtor para casas, mas traz muitas opções e esclarece como o mercado funciona em termos de preço. Serve tanto para imóveis industriais, como lojas, escritórios e terrenos (a melhor forma de encontrar alternativas é por mapa), como para a quantidade de imóveis para venda ou aluguel comercial, que é muito baixa. Esse mapa mostra a localização e o preço, seja para compra ou para venda. Também não se deve deixar de contratar um corretor para a compra de imóveis comerciais, que são muito mais complexos de serem comprados. Um corretor, especializado na área, ajudará a conseguir imóveis não listados em nenhum site (aqueles do boca a boca que são vendidos e comprados sem que ninguém saiba).

Uma política inteligente é nunca conversar com usuários, inquilinos ou funcionários de um imóvel anunciado nesse site. Isso pode causar constrangimento e, às vezes, o vendedor dificultará o negócio se souber que já se conversou com alguém. Além disso, é excelente oportunidade de se familiarizar com o mercado como um todo, mas também comparar imóveis à venda na Califórnia, Nova Iorque ou Montana. Se procurar terreno para construir, pode comparar o valor em outras cidades, estados ou condados. O www.loopnet.com é parte do CoStarGroup, que controla uma série de outros sites imobiliários e de negócios. O próprio www.costar.com tem um sistema de informações completo, respondendo a questões como vendas anteriores, densidade demográfica, curvas de mercado etc. Apesar de ele ter um custo, traz respostas instantâneas (e que podem ser bem mais caras), ajuda a tomar decisões quanto ao crescimento, expansão, novos mercados ou investimento puro.

Procura de negócios

O site mais usado, www.bizbuysell.com, também pertence ao grupo da CoStar. Ao contrário do que estamos acostumados no Brasil, aqui as pessoas que vendem negócios anunciam informações que podem ajudar a convencer o comprador de que o negócio é bom ou não. Esse site traz uma gama muito grande de negócios em todos os estados e com todos os preços. É difícil encontrar negócios fora do BizBuySell. Tenha um corretor de negócios para representá-lo… isso é importantíssimo. Mais complexo ainda do que a compra de imóveis comerciais, os negócios necessitam análises e avaliações precisas. Há casos de pessoas que compram direto e se envolvem em situações jurídicas complexas. Lembre-se de que os Estados Unidos da América é capitalista, portanto, quando se compra algo que vale $10 por $1,000, ninguém o protegerá.

Procura de franquias

No site www.bizbuysell.com, encontra-se uma página que mostra as franquias disponíveis em sua área ou estado. Não é forçosamente o melhor ou mais completo, mas proporciona uma ideia do que está aberto para ser franqueado no estado. Ele oferece ainda as franquias que estão operando e à venda, com valores de venda, lucro e preço. Quando analisar o site, considere os tabs que encontram os profissionais da área. Há uma enorme malha de informações na internet que ajuda todos ao acesso às respostas para suas opções de compra. Sites de compra de carros, de motorhomes, de móveis usados etc.

Encontrei muitas pessoas que não conheciam esses sites e queixaram-se da falta de oportunidade de terem feito mais pesquisas antes de concretizar um negócio. Espero que esses sites orientem as pessoas antes de fecharem negócios em qualquer área. Para quem tem dificuldades na língua inglesa e quer mais informações em português, recomendo a leitura das perguntas mais frequentes escritas em português no site www.floridaconnexion.com/pt/faq