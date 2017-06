“Happy Hour do Lucena” agita o “Galletto’s”

Edição de maio/2017 – pág. 54

O melhor da gastronomia portuguesa está no “Galletto’s Spanish and Portuguese Cuisine”, a nova pedida de Orlando. No último dia cinco de maio, cerca de 200 pessoas estiveram no restaurante para saborear as delícias de casa ao som das músicas do notável Márcio Mendes, que interpretou o melhor da MPB. O evento foi realizado pelo promoter Lucena, que lançou o “Happy Hour do Lucena”, que será realizado em vários restaurantes e bares brasileiros em Orlando. O encontro foi um sucesso e promete ocorrer em outras datas (confira no Facebook do “Jornal Nossa Gente” ou da Cintia Bahury). O show contou com o patrocínio da “Golden Meat”, “Costa Brasil”, “MS Realt (Luis C Silva)” e “Gol Linhas áreas inteligentes”. Promoção da “Cintia Bahury Produções”.