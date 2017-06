Glória Pires e Serginho Groisman celebram os 20 anos do Brazilian International Press Awards em Fort Lauderdale

Edição de maio/2017 – pág. 51

“Boa noite. São 20 anos de Brazilian International Press Awards e é um orgulho enorme fazer parte dessa história”, anunciou a jornalista Mila Burns dando início à 20a edição do evento na noite deste sábado, 13 de maio. A noite de premiações, que reuniu mais de 500 convidados no Broward Center, em Fort Lauderdale, festejou personalidades da comunidade brasileira nos Estados Unidos que se destacaram no ano e contou com homenagens especiais do Lifetime Achievement Award à Glória Pires, Serginho Groisman, Rubinho Barrichello e Margareth Menezes.

Serginho Groisman foi chamado ao palco para receber o tributo em reconhecimento à sua trajetória como jornalista e apresentador. Um vídeo com momentos marcantes de sua carreira antecipou a premiação, com imagens que destacaram os laços de amizade de Serginho com convidados do ‘Altas Horas’ em inúmeros abraços e os seus clássicos bordões. Com uma carreira de mais de 37 anos na televisão, maior parte deles na Globo, Serginho é conhecido pelo seu jeito descontraído e a grande identificação com o público jovem. Autor do famoso “fala, garoto!”, o jornalista e apresentador estreou na televisão no final da década de 80. O convite para trabalhar na Globo veio no final dos anos 90 e, em 1999, passou a apresentar o programa ‘Ação’. A partir de 2011, Serginho ancorou o ‘Globo Cidadania’, que reunia os cinco programas de responsabilidade social da Globo, inclusive o ‘Ação’. Já em 2000, estreou como apresentador do ‘Altas Horas’, que nas noites de sábado, mescla o debate de assuntos importantes com entretenimento e muita música.

Emocionado, Serginho agradeceu o tributo. “Eu tive a felicidade e a honra de poder apresentar o BR Day em várias partes do mundo, e tenho um carinho único e especial por essas pessoas. Sei das batalhas dos brasileiros que vivem no Japão, na Europa, e aqui nos Estados Unidos, mas ninguém supera a gente na alegria, energia, no trabalho e dedicação. Receber esse prêmio é uma alegria tremenda”.

Glória Pires também foi recebida no palco com um vídeo que relembrou momentos importantes de sua carreira. Imagens que mesclavam cenas que marcaram sua história na TV com trechos de uma entrevista concedida pela atriz deram o tom da homenagem. Considerada um dos maiores talentos de sua geração, a sua própria história se confunde com a das novelas brasileiras. Aos cinco anos, fez a sua primeira participação na extinta TV Excelsior e, aos oito, ganhava o seu primeiro personagem na Globo, na novela ‘Selva de Pedra’, de Janete Clair. Ao longo de sua carreira, Glória deu vida a inúmeros personagens emblemáticos, como a inescrupulosa Maria de Fátima, em ‘Vale Tudo’, as gêmeas Ruth e Raquel, de ‘Mulheres de Areia’, e Ana Terra, da minissérie ‘O Tempo e o Vento’. Entre os seus trabalhos no cinema, estrelou nos sucessos de bilheteria “Se Eu Fosse Você” e “Se Eu Fosse Você 2”, ambos de Daniel Filho; “Flores Raras”, de Bruno Barreto; e, mais recentemente, interpretou a psiquiatra Nise da Silveira, no filme “Nise: o Coração da Loucura”, de Roberto Berliner.

“Hoje é uma noite muito especial. O Press Awards completa 20 anos e, no ano que vem, celebro 50 anos desde a primeira vez em que entrei em um estúdio. Eu não poderia deixar de falar do meu pai, que foi um artista grandioso, extremamente humilde e da minha mãe Elza. Tenho certeza de que os dois ficariam muito felizes com essa homenagem. Gostaria de dedicar esse prêmio à todas as mulheres, não só por que amanhã é Dia das Mães, mas por que foi por causa de tantas grandes personagens que cruzaram o meu caminho, que cheguei até aqui e sou muito grata por isso”, agradeceu emocionada.

A noite também festejou a trajetória nas pistas do piloto e campeão Rubinho Barrichello. E, para embalar a edição comemorativa de 20 anos do evento, a cantora Margareth Menezes recebeu o prêmio em homenagem aos seus 30 anos de carreira e encerrou o evento em grande show, com sucessos como “Faraó”, seguida de “Tieta”, “Passe em Casa” e “Apenas Um Rapaz Latino Americano”, de Belchior.

Criado em 1997, o Brazilian International Press Awards é uma das mais relevantes celebrações da cultura brasileira no exterior. A premiação tem o objetivo de reconhecer personalidades, instituições e iniciativas comprometidas com a cultura e a imagem positiva do Brasil no mundo. Grandes talentos brasileiros foram homenageados ao longo dos anos, entre eles os atores Tony Ramos, Nicette Bruno e Susana Vieira, a cantora Daniela Mercury e a jornalista Glória Maria.