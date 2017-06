Globo Internacional apresenta projeto 2017

Edição de maio/2017 – pág. 54

Com a presença de empresários, da mídia e de convidados, aconteceu no último dia 6 de maio, no “Gilson’s Brazilian Restaurant”, em Orlando, o jantar oferecido pela “Superstation” – agência de publicidade da Globo Internacional -, ocasião em que o casal anfitrião, Joaquim e Yara Cavaignac, apresentou os novos projetos da emissora para 2017. A apresentadora Fernanda Pontes, que comanda o “Planeta Brasil”, foi exaltada pelo seu trabalho junto à comunidade brasileira, enfocando histórias de conquistas e superação. Após a exibição de um vídeo institucional, falou-se da importância da emissora junto aos apoiadores, também citando as novelas com padrão Globo que percorrem o mundo. “A Globo Internacional continua crescendo e estamos felizes com a dimensão do nosso trabalho na Flórida. Estamos comemorando mais um ano, uma nova etapa que dividimos com vocês – se referindo aos convidados. “É uma maravilhoso estar aqui”, comemora Joaquim Cavaignac.

O jantar transcorreu em clima festivo, reunindo órgãos de imprensa e personalidades como o ex-piloto Raul Boesel, acompanhado de sua família. O cantor e compositor Márcio Mendes animou o evento. O casal Fernanda Pontes e Diogo Boni, além da equipe do “Nossa Gente” prestigiou a noite.