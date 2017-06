Filho de Ana Hickmann ganha minicarrão importado

De férias em Orlando, a apresentadora Ana Hickmann visitou a famosa loja de enxoval MacroBaby. Acompanhada das irmãs e do filho, a loira ficou encantada com a variedade de produtos para bebês e crianças. “Dá vontade de ter mais neném”, disse em suas redes sociais. Para o filho ela escolheu alguns produtos, entre eles muitas roupinhas da marca Ralph Lauren, cujo símbolo é um ursinho – maneira carinhosa que ela se refere ao filho desde o nascimento. Na hora de ir embora o pequeno Alexandre foi surpreendido com um presentão: um minicarro elétrico. Mãe coruja, a apresentadora tirou fotos do filho na direção e chamou a atenção de quem estava na loja.