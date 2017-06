“Festival de Comédia” abre espaço para novos talentos

Edição de junho/2017 – pág. 51

Em comemoração aos dois anos de plena atividade a “BIS Entertainment”, sob o comando da empresária de espetáculos Priscila Triska, dá importante oportunidade aos comediantes que não tiveram chance de subir ao palco para mostrar o seu talento ao grande público. A “BIS” realizará nos dias 12, 18 e 19 de agosto o “I Festival Anual de Comédia Brasileira”, em Miami, Boston e Orlando, com passo inicial para descoberta de humoristas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site – bisentertainment.com – até 30 de junho. Vale ressaltar que a primeira edição do Festival terá a apresentação do humorista Leandro Hassum, que, inclusive, fará parte do júri que selecionará os quatro artistas da turnê. Cada espetáculo do Festival terá quatro quadros de aproximadamente vinte minutos.

“É seguro dizer que alegria e entretenimento são algumas das melhores coisas que o Brasil tem para oferecer”, comenta Priscila Triska, CEO da BIS e idealizadora do projeto. “A ideia da BIS é revelar talentos que poderão continuar contribuindo com o entretenimento de qualidade para a comunidade, fazendo shows em suas respectivas cidades”, enfatiza.

Priscila está otimista e acredita que o evento irá mobilizar a Comunidade Brasileira. “Nosso público tem vontade de rir e temos muitos artistas bons espalhados pelo país”, acrescenta. Leandro Hassum, inclusive, dá dicas para quem quer se inscrever no Festival: “Tente trabalhar o humor popular, histórias que não sejam de humor setorizado para que você consiga atingir um público maior”, enfoca o comediante.

Podem se inscrever no “Festival de Comédia” humorista brasileiro, residente nos Estados Unidos, comediante amador ou profissional, além de ator e atriz, ficando restrita a participação de pessoas acima de 18 anos. Os candidatos devem preencher formulário disponibilizado no site da “BIS Entertainment”, incluindo o link de seus vídeos, de até cinco minutos, que podem estar online em qualquer plataforma como Google Drive, Youtube, Dropbox, Wetransfer. O material também poderá ser enviado por e-mail (casting@bisentertainment.com). Serão selecionados quatro inscritos e a divulgação dos vencedores será feita pelo site e redes sociais da BIS no dia 10 de julho.

Próximos espetáculos

“Proparoxítona” com Whindersson Nunes – o Fenômeno do Youtube:

Dia 13 de Julho – Boston

Dia 14 de Julho – Orlando

Dia 15 de Julho – Miami

“Tamo Junto” com Marco Luque (ex-CQC), visto por mais de 400 mil pessoas:

Dia 22 de Julho – Miami

Dia 28 de Julho – Boston

Dia 29 de Julho – Orlando

Endereços:

Boston

Back Bay Events Center

180 Berkeley St, Downtown

Boston, MA 02116

Orlando

BOB Carr Theater

401 W Livingston St, Downtown

Orlando, Fl 32801

Miami

Olympia Theater

174E Flagler St, Downtown

Miami, Fl 33131

Shows em português com tradução simultânea para o inglês.