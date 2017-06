Eric e Luiza: um amor que romperá barreiras

Jovem, viúvo, cobiçado e empresário bem-sucedido. Que se apaixona perdidamente pela herdeira de um hotel de luxo que acabou de comprar. E não pode revelar a ela que é o novo dono, a pedido do avô da moça. Este é o começo da história de Eric Ribeiro (Mateus Solano) e Luiza Guimarães (Camila Queiroz), cujos caminhos se cruzam em Foz de Iguaçu. Apesar de morarem no Rio de Janeiro, é no Sul que eles se conhecem e iniciam um romance que será abalado pelo roubo do Carioca Palace Hotel.

Eric compra o hotel de Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso), avô de Luiza, que lhe faz uma exigência: não contar nada sobre a venda à neta. Ele assente, mas, apaixonado pela moça, decide revelar. E é na festa de 25 anos que Luiza descobre que o Carioca Palace foi vendido ao amado. O evento, organizado por Pedrinho nos salões do hotel, marca o fim da era Guimarães à frente da empresa

Como se não bastasse essa decepção, Luiza toma um novo golpe: neste mesmo dia, o hotel é roubado por quatro funcionários – o concierge Malagueta (Marcelo Serrado), o garçom Julio (Thiago Martins) e o casal formado pela camareira Sandra Helena (Nanda Costa) e o recepcionista Agnaldo (João Baldasserini). Os 40 milhões de dólares referentes à venda que estavam guardados no cofre desaparecem, e Eric é acusado por seu avô de ser o ladrão. “Com tantas decepções, Luiza perde o chão. Ela se sente traída pelo avô e, principalmente, pelo Eric por quem está apaixonada, mas ela é guerreira e não vai se deixar abater”, conta Camila, que aprecia as características de sua personagem: “Luiza quer administrar o hotel e vai lutar por ele”.

Intérprete de Eric, Mateus Solano também torce pelo seu personagem, um homem correto que é acusado de um crime que não cometeu, é preso por isso e tem seu amor posto à prova. “Eric é um empresário sério, que é preso injustamente e quer provar a Luiza que seus sentimentos são verdadeiros. O que ele sente por ela nunca sentiu antes e vai brigar por este amor.”

‘Pega Pega’ tem autoria de Claudia Souto e direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela estreia no canal internacional da Globo no dia 06 de junho.