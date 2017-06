Decorando com espelhos

Edição de junho/2017 – pág. 48

Espelhos são um grande aliado para fazer truques na decoração. Usando o acessório é possível renovar o ambiente, clarear áreas escuras e, principalmente, dar sensação de profundidade. Como mágica, o espelho parece duplicar espaços. Basta saber usar. Outra solução é instalar um abajur em frente ao espelho para que ele reflita mais iluminação por todo o ambiente. Parece mágica!

Que tal uma decoração de sala pequena com espelhos? É uma boa alternativa para agregar sofisticação e dar sensação de amplitude ao ambiente. Instale um espelho grande em um ponto que reflita a sala inteira, e a sensação será de que o espaço tem o dobro do tamanho. Já a decoração com espelhos divididos, fracionados ou em conjuntos é uma alternativa para adicionar leveza ao ambiente. Se você tem um ambiente grande pode abusar desse estilo.

Os espelhos com molduras deixam a sala mais sofisticada. Escolher o modelo de moldura certa, para o estilo principal do espaço é primordial. Você pode até criar um contraponto, usando, por exemplo, uma moldura rústica em uma sala predominantemente clássica.

Algumas dicas bacanas, sobre o melhor formato de espelho:

Espelhos Redondos: são delicados e transmitem um ar de descontração. São ótimos para valorizar um ponto focal escolhido.

Espelhos Quadrados: Organização é o que transmite este formato de espelho. São indicados para ambientes mais formais, que querem transmitir estabilidade.

Espelhos Retangulares: Passam um ar de tranquilidade. Pelo fato de o tamanho ser maior, o ideal é para ambientes pequenos.

Espelhos Irregulares: Se você é mais descontraído e quer deixar seu ambiente com a sua personalidade, invista neles! Eles têm o “poder” de brincar com o ambiente, podendo dar até um movimento a mais ao espaço.

Em vez da sensação de confinamento, espaços pequenos como corredores, lavabos e hall ganham leveza com o uso de espelho. “E em outros ambientes, o espelho pode ser rebatido com tecido, madeira, cortinas ou outros objetos duplicando sua presença. Um belo espelho pode ser colocado sobre uma parede, base de madeira e até sobre uma base de espelho. O que vale é a criatividade e o bom gosto.

Até a próxima!