Como decorar ambientes de trabalho

Edição de maio/2017 – pág. 48

Decorar um ambiente de trabalho não é uma tarefa fácil, e requer bastante atenção e criatividade. O essencial é saber aproveitar bem o espaço, caso este for pequeno é recomendável usar a menor quantidade de acessórios decorativos possíveis, para não deixar o ambiente muito sobrecarregado.

O espaço de trabalho deve ser um local calmo e tranquilo, e nada melhor para passar isso, do que usar cores claras nas paredes. Uma boa iluminação também é importante, mesmo que o ambiente seja bem iluminado naturalmente, á tardinha o ambiente fica mais charmoso e acolhedor. Dê preferência às lâmpadas leds, que são econômicas e dão boa claridade, mas sempre escolha as de cor quente por serem mais naturais.

A decoração vai depender do tema e do tipo de escritório e também do gosto do proprietário, mas o ideal é você decorar com peças claras, com mesas que combinem entre si, computadores com tela LCD, quadros de pintura moderna pela parede e se gostar, uma televisão e até mesmo um som para deixar o espaço mais acolhedor. A escrivaninha deve ser de um tamanho que permita acomodar seu computador de mesa ou portátil com conforto para seu uso. Se possuir outros aparelhos, como impressoras, aparelhos de fax e telefone, escolha um móvel de apoio para acomodá-los.

Para que o profissional se sinta à vontade, o ambiente necessita de uma decoração especial e ao mesmo tempo funcional. A cadeira onde você vai ficar horas sentado, deve ser antes de tudo muito confortável! Verifique se o encosto acomoda suas costas de maneira que sua postura se mantenha reta. Com dor nas costas, não há rendimento no trabalho! Se tiver espaço, um sofá para um descanso e alguns objetos de decoração vão deixar o seu ambiente de trabalho mais elegante e bonito.

Pequenas plantas como bonsais e alguns tipos de flores, em ambientes femininos, são uma ótima forma de trazer um pouco de vida para a sua mesa. Plantas maiores em vasos grandes também são bem-vindos, desde que colocados em pontos estratégicos.

Observe bem estas fotos e veja alguns modelos de decoração de ambiente de trabalho e se inspire para decorar o seu. Até a próxima!