Celebração de 4 de julho movimenta o país

Edição de junho/2017 – pág. 42 e 54

Queima de fogos de artifício, desfiles patrióticos e celebrações por todo país comemoram o dia 4 de julho – Independence Day -, data em que foi declarada a Independência dos Estados Unidos da América. Nesse feriado nacional, é rememorado o documento escrito por Thomas Jefferson – validado no dia 4 de Julho de 1776 -, em que as Treze Colônias declararam sua independência do Reino Unido, abrindo um novo caminho na história americana. Estamos nos aproximando desse fato memorável, o orgulho do povo americano, compartilhado por povos de várias nacionalidades, inclusive os brasileiros. É o patriotismo arraigado, colorindo o céu com as cores azul e vermelho, através de shows pirotécnicos, e a bandeira hasteada em vários pontos, também presente à frente de residências. Os olhos do mundo se voltam para a Nação que impulsiona a mola motriz da Economia no planeta. É a terra das oportunidades, reduto do Tio Sam.

Na Filadélfia, a cidade mais populosa do estado norte-americano da Pensilvânia, onde foi assinada a Independência do país, há uma série de eventos, incluindo a queima de fogos ao longo do “Museu de Arte de Filadélfia” no dia 4 de junho. Com mais de um milhão e meio de habitantes – já foi capital americana – também é chamada de “Cidade do Amor Fraterno”. Em Washington D.C. – Capital do país – a “Festa da Independência” é marcada pelos fogos de artifício disparados atrás do “Memorial Martin Luther King Jr.” Eventos para crianças, passeatas com balões, carros alegóricos e desfiles de bandas militares na região no “National Mall”, com a presença do Presidente Donald Trump e seu staff, marcam essa data histórica.

Em Boston, no estado de Massachusetts, cidade onde iniciou a Revolução Americana, vem sendo preparado festival de música, teatro e gastronomia. Ao longo do Rio Charles, o espetáculo pirotécnico reúne anualmente cerca de 500 mil pessoas, número de visitantes esperado em 2017. Já em Nova York, conhecida como a Capital do Mundo, pela diversidade cultural, a visão dos fogos de artifício explodindo em frente à Estátua da Liberdade é a grande expectativa do povo americano. Também haverá uma grande concentração de turistas e residentes em Manhatthan para assistir a queima de fogos à beira do Rio Hudson, comandada pela loja Macy’s – The Macy’s 4th of July Fireworks. Isso sem falar nas “parades”, os famosos desfiles da Independência. O espetáculo de congratulação ao país se estende em outras capitais e demais cidades.

Nesse dia histórico há um grande contingente de turistas, autoridades, jornalistas, estudantes e artistas que chegam ao país – de vários pontos do planeta – para acompanhar os eventos que demarcam a festa da Independência. E o que chama a atenção é a tradicional queima de fogos, além dos desfiles e inúmeras outras atrações, incluindo os parques temáticos de Orlando. Uma festa de patriótica para todos os gostos, bolsos e idades.

História americana

A Revolução Americana de 1776 teve início em 19 de Abril de 1775, quando tropas britânicas tentaram apreender armas e suprimentos militares da colônia de Massachusetts. Porém, os colonos derrotaram estas tropas britânicas. Representantes das Treze Colônias britânicas juntaram-se na Filadélfia, no “Segundo Congresso Continental”, no dia 10 de maio de 1775. E no dia 15 de Junho do mesmo ano, George Washington foi eleito líder das forças rebeldes americanas. E no 4 de Julho de 1776, o “Congresso Continental” declarou oficialmente a independência das Treze Colônias. Os rebeldes americanos receberam ajuda militar e econômica substancial da França e da Espanha, rivais históricos do Reino Unido. E em 3 de Setembro de 1783, o Reino Unido reconheceu oficialmente a sua derrota, através do Tratado de Paris, terminando oficialmente a Guerra da Independência americana. Os Estados Unidos receberam todos os territórios britânicos ao sul dos Grandes Lagos e do Rio São Lourenço, a leste do Rio Mississippi, e ao norte da Flórida.

A Constituição dos Estados Unidos instituiu um sistema de colégios eleitorais no país. Em 1789, George Washington, que fora o líder das forças rebeldes americanas na Revolução Americana de 1776, foi escolhido por unanimidade pelos membros do colégio eleitoral como o primeiro Presidente dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos passou a operar de maneira centralizada ainda em 1789, com capital em Nova Iorque. Um ano depois, a capital mudou-se para Filadélfia.

Desde George Washington (1º Presidente: 1789-1797), Donald Trump é o 45º Presidente eleito nos Estados Unidos – Partido Republicano. E o que poucos sabem é que no país se comemora o “Dia do Presidente” na terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Ele foi criado tendo como base o aniversário do primeiro presidente, George Washington, que nasceu em 22 de fevereiro de 1732.

Devido ao fortalecimento econômico, o país exerce um grande poder sobre os organismos financeiros internacionais, impulsionando a abertura da economia de países subdesenvolvidos. Na questão cultural os americanos desenvolvem a difusão de sua cultura através dos veículos de comunicação em massa como canais americanos, seriados, músicas e principalmente o cinema. Economicamente, a era de prosperidade e de grande crescimento econômico se caracterizou no período 1945-1964. Já a fase de 1964-1991 foi marcada por diversas recessões econômicas, que se intercalaram com alguns períodos de grande crescimento econômico. O país também passou a sofrer com a concorrência de outros países, tais como China, Japão ou os países da União Europeia – tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico.

Orlando celebra 4 de Julho

Orlando se prepara para celebrar o 4 de Julho com uma série de eventos – inclusive gratuitos – para a família e os visitantes, prometendo um dia recheado de atividades. Nos parques temáticos e Resorts da cidade foram reservadas atrações especiais, alusivas à data histórica. O “Jornal Nossa Gente” preparou para você algumas sugestões que poderão complementar a sua trajetória nesse momento tão especial.

No “Knight Lights”, no “LEGOLAND Florida Resort”, incluindo o dia 4 de julho, as noites de verão serão incrementadas, podendo ficar até mais tarde no parque para apreciar as luzes nos brinquedos. É a oportunidade de mostrar suas habilidades em montar as peças de lego no “Master Model Builders”. Além disso, o visitante poderá encontrar um dos heróis do “LEGO NEXO KNIGHTS”, e ainda contemplar um espetacular show de fogos de artifício sobre o Lago Eloise no final da noite. Para o dia 4 de julho está sendo preparado um show pirotécnico especial.

O “Dia da Independência” no “SeaWorld Orlando”, terá programação especial para o 4 de julho, com show de fogos com maior duração e músicas patrióticas. A entrada está incluída no valor do ingresso. Já no “Universal Orlando Resort”, no “Dia da Independência” os visitantes podem desfrutar de uma versão especial do popular espetáculo “Universal 360 – A Cinesphere Spectacular”. Trata-se de uma aventura cinematográfica que combina tecnologia de projeção de ponta com lasers e pirotecnia. Entrada regular para o “Universal Studios Florida”.

No “Walt Disney World Resort”, no 4 de julho, a “Disney’s Celebrate America! – A Fourth of July Concert in the Sky”, no Magic Kingdom, está imperdível . O evento terá início às 21h. Já o espetáculo “IllumiNations: Reflections of the Earth”, inspirado no feriado e que acontece no “Epcot, começará às 22h, e a apresentação de fogos de artifício especial de 4 de Julho no “Disney’s Hollywood Studios” começará às 22h. Entrada: incluída na entrada regular do parque.

A “Festa do Dia da Independência” do “Baldwin Park” começa no dia 3 de julho com “Festival” às 6-11pm, e “Queima de fogos” às 9:15pm. O evento será encerrado com um espetacular show de fogos de artifício, coreografado sobre o Lago Baldwin. Entrada gratuita.

Celebre o 4 de Julho na nova “Orlando Eye”, que em pareceria com “I-Drive 360” realizará uma celebração especial no fim de semana em homenagem ao “Dia da Independência”. Os eventos incluem entretenimento ao vivo e atividades para toda a família, culminando com um patriótico show de luzes de 20 minutos na roda gigante. Segundo os organizadores, mais de 64 mil lâmpadas LEDs serão iluminadas em vermelho, branco e azul, começando às 21h de cada noite. Entrada gratuita. Mais informações no site: www.officialorlandoeye.com

Lago Eola

O “Fireworks at the Fountain”, no 4 de julho, ao redor do Lago Eola, em Downtown Orlando, começa às 4:10pm com festival e, posteriormente, a Queima de fogos, às 9:10pm. Leve cesta de piquenique e mantas confortáveis para uma confraternização de verão à moda antiga. Entrada gratuita.

Em Downtown Orlando, no “Wall St. Plaza’s Red, White & Brew”, celebre a Independência em duas noites de festa com boa comida, jogos ao ar livre, distribuição de brindes, música ao vivo e muito mais. No dia 3 de julho (9pm às 2am) e 04 de julho (4pm às 2am). Por $10, beba sem limite no “Sam Adams” de 5 às 8pm. Mais informações: www.wallstplaza.net

O “Red, Hot & Boom” terá uma celebração do “Dia da Independência” com apresentações de grandes nomes no “Cranes Roost Park”, em “Altamonte Springs”. O evento também tem comida, bebida e um espetáculo de fogos de artifício. O horário do evento é das 16h às 23h. O espetáculo de fogos de artifício começa às 21h30. Entrada gratuita.

Série “Sprint Cup da NASCAR”

“Coke Zero 400” começa no dia 1 de julho. Esta série tem sido uma tradição do fim de semana do “Dia da Independência” há quase cinco décadas. Brad Keselowski defenderá seu título na clássica corrida de 644 km (400 milhas), 160 voltas, do fim de semana do feriado, que terá fogos de artifício dentro e fora da pista no “Daytona International Speedway”. Celebre o feriado com o maior show de fogos de artifício do sudeste depois que a bandeira quadriculada descer.

A “Corrida Watermelon” – cinco quilômetros – no 4 de julho, é uma divertida corrida na cidade de Winter Park, a partir das 7am, no Park Ave. Para participar, a inscrição custa $30 (militares e suas famílias ganham $10 off).