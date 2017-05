Viver bem de abril/2017

Edição de abril/2017 – pág. 40 e 42

Canal Brazil TV realiza gravação de programa com auditório em Orlando

A gravação do programa Hora do Beto, com Beto da Hora, foi realizada no dia 3 de abril, reunindo uma plateia de convidados no restaurante Treasure Tavern Fine Dinning & Show. Uma palavra para definir o evento: sensacional!

Fotos: Renata Miranda

Sofia Maques celebra seus 30 anos

No dia 25 de março, Sofia completou 30 anos e reuniu familiares e amigos em sua casa. A festa foi toda produzida e organizada por ela e seu marido Oliveira Val.

Fotos: Arquivo pessoal

Midia Date Orlando

No dia 16 de março, aconteceu o Midia Date Orlando. São encontros mensais de um grupo de amigos formados pela mídia que atua na cidade de Orlando. Talent Imobiliária ofereceu um ovo de páscoa para cada convidado que compareceu ao encontro. Agradecimento às empresas Talent Imobiliária em Orlando, California Cheesebread, Gold Meat e Café Mineiro Brazilian SteakHouse pelo apoio e patrocínio.

Fotos: Renata Miranda

Pixote no Camila’s Lounge

Em 1º de abril, muito pagode com Pixote em Orlando, no Camila’s Lounge, com a presença da comunidade brasileira que gosta de pagodear. O canal Orlando ao Avesso sorteou 2 pares de ingressos para o show do Pixote, e as ganhadoras foram: Eliane Moraes e Joyce Zanelato.

Fotos: Arquivo Midia Orlando

I-Drive Nascar Race em alta velocidade com Diego Ramos

Aos 15 anos, Diego Ramos é um piloto jovem de Kartismo e acumula cinco anos de prática no esporte. Ele possui 6 títulos em campeonatos brasileiros e 1 título sul-americano, e faz parte da Academia Shell Racing, um programa de formação de pilotos, patrocinado pela gigante indústria petroquímica.

Em Orlando, Diego Ramos participou, no dia 13 de abril, de sua primeira coletiva de imprensa internacional (com a presença da mídia de Orlando), no I-Drive Nascar Indoor Kart Racing. Após a coletiva, foi realizada uma corrida entre Diego Ramos e Midia – advinha o resultado? Suspense…

O piloto Diego Ramos foi recepcionado pelo Canal Madifu, que teve a brilhante ideia de apresentá-lo para a coletiva de imprensa. Vanessa Caetano Consulting realizou toda a produção desse evento.

Agradecimentos aos patrocinadores I-Drive Nascar, Moretti Car Wash, The World of Cupcake fn, California Cheesebread, Fruitiss Açai Premium e Talent Realty Solutions.

Texto: Vanessa Caetano

Fotos: Jacqueline De Andrade

Cleidiva Meals – “Desafio: Quem Perde, Ganha”

Em 8 de abril, aconteceu a final desse primeiro desafio, realizado pela Cleidiva Meals no espaço cedido pela First Baptist Church. Os participantes entraram em uma rotina mais que saudável por quatro semanas, com a ajuda de grandes profissionais da área, como o Coach Rubens Gomes, que palestrou no evento. As aulas de zumba ficaram por conta do Coach Enso Pereira. A grande vencedora do desafio foi Patrícia Carvalho, que perdeu oito quilos. A equipe da Cleidiva Meals, composta por Fidel Lira, Sandina Lira e Cleide Rodrigues, agradece a presença de todos. O evento contou com o apoio da US Tapiocas, Kingdom Açaí, Touch Massage e Mary Kay.

Mirela Bastos em Orlando

Mirella Bastos (cantora) foi pura simpatia com a MIDIA ORLANDO e com todos que estiveram presentes no dia 23 de março, no Café Mineiro Brazilian SteakHouse Restaurante, para prestigiar o encontro com ela e demais convidados que participaram do Live, realizado por Paulo Sergio, programa “DIRETO DA FLÓRIDA”, da TV e Jornal Negócio Fechado.

No dia 24 de março, aconteceu às 22h, o show com Mirella Bastos, que trouxe um repertório com música de axé popular da Bahia.

Fotos: MIDIA ORLANDO

Novo point das celebridades brasileiras em Orlando

O novíssimo The Grove Resort & SPA tem se tornado o hotspot das celebridades brasileiras mais influentes quando estão de passagem pela terra do Mickey. A localização privilegiada, fora do circuito turístico, é uma das principais razões pela escolha do resort, permitindo muito relax e diversão nas tão sonhadas férias. Celebridades, como Carolina Dieckmann, Bella Falconi, Emerson Fittipaldi, Biel, entre outros, já se hospedaram aqui.

O resort possui três enormes piscinas, concierge 24h e um piano bar muito elegante, além de outras amenidades. Atores, atrizes e cantores gostam bastante da proximidade dos parques da Disney, shoppings, restaurantes e outras atrações da cidade. Assim fica fácil curtir o melhor de Orlando!

No final do outono, também serão inaugurados: um parque aquático com piscina que replica ondas de surf, um lazy-river perfeito para curtir com as crianças e um restaurante com o melhor da culinária internacional. O cantor Biel, considerado o Justin Bieber brasileiro, passou recentemente uma semana nesse fantástico lugar, aproveitando a sua turnê internacional. “Tem a vista mais linda e o maior conforto. Usei a academia e acho que é uma excelente opção de investimento”, afirmou Biel em suas redes sociais.

Bella Falconi também se interessou em investir na propriedade e reservou uma unidade do The Grove Residences, propriedade localizada ao lado do resort, que desfruta das mesmas dependências. “Como uma mulher de negócios, eu invisto meu dinheiro e não perco uma oportunidade. Comprar um imóvel nos EUA é a maior segurança do brasileiro, seja para passear, morar ou até ganhar dinheiro com a locação do imóvel”, disse a musa fitness.

Que tal agendar suas próximas férias no The Grove Resort & SPA e correr o “risco” de esbarrar com sua celebridade favorita na piscina do hotel?

Encontro Mês de abril

O mês de abril começou e o MIDIA ORLANDO promoveu seu encontro mensal entre os participantes na quinta-feira (dia 6), em Orlando. O local foi em uma lindíssima casa de férias da TALENT, localizada ao lado da ChampionsGate e Disney.

Agradecimento especial para nossos patrocinadores:

Talent @talentrealty

The World of Cupcake @twcupcakes.fn / facebook: twcupcakes.fn

California Cheese Bread @californiacheesebread

GoldMeat @goldmeat.usa

Texto: Vanessa Caetano

Fotos: Arquivo MIDIA ORLANDO