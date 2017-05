Edição de abril/2017 – pág. 44

Grande tendência para as próximas estações, a transparência já faz parte do guarda-roupa das fashionistas. Como é uma tendência ousada, o importante é saber o lugar certo de mostrar, para não deixar o look vulgar, e sim, elegante. O principal dessa tendência é mostrar aquilo que você mais gosta em seu corpo. Para quem não é tão ousada em usar uma peça inteira transparente, comece aos poucos, com peças que tenham pequenas áreas com tecido transparente, como por exemplo, a manga de uma camiseta ou a barra de uma saia ou vestido. Assim você não se sentirá incomodada, mas também estará na moda. Com relação as cores, apesar das peças favoritas serem em branco ou preto, a transparência colorida vem ganhando muitas adeptas.

Camisa

A camisa transparente é uma peça que pode ser usada tanto de dia, quanto a noite, porém para o dia o ideal é utilizar uma sobreposição, colocando uma regata ou camiseta em baixo, deixando para mostrar mais somente a noite.

Para o dia busque tecidos fluidos e soltos. Já para a noite, podem ser um pouco mais justos, combinando com blazers ajustados, ou se você for mais ousada pode combinar a peça transparente com paetês e outros tecidos metalizados. Se for ainda mais ousada e optar por usar a camisa transparente com sutiã por baixo, lembre-se de escolher bem o sutiã. Opte por modelos mais discretos e simples, pois não se esqueça, todos vão vê-lo!

Saia ou vestido

O ideal nesse caso é utilizar um forro mais curto, para mostrar as pernas. Opte por peças mais comportadas na parte superior, pois a parte inferior já estará em destaque. E não se esqueça dos acessórios para deixar o look mais sofisticado.