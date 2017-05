Reencarnação é tema do “Spirit Symposium”

Edição de abril/2017 – pág. 24

A cidade de Orlando foi escolhida para sediar este ano o “11° Spirit Symposium – Reincarnation – The Logic Behind – Divine Justice”, promovido pela “United States Spirit Federation”, que acontecerá no próximo dia seis de maio, no “Rosen College of Hospitality Management” , a partir das 9 horas, com palestras e ensinamentos sobre o tema “Reencarnação”. E se você acredita em reencarnação e gostaria de aprender mais sobre este assunto, palestras e workshops vão esclarecer pontos fundamentais da temática, incluindo os seguintes tópicos: o meu passado lembranças como provas da reencarnação; o papel da reencarnação na evolução humana; a terapia de vidas passadas e como sabemos coisas que nunca aprendi, e muito mais.

Realizado anualmente com total sucesso, com patrocínio e supervisão da “United States Spirit Federation”, o simpósio anteriormente foi sediado em cidades como Boston, Miami e Texas. Alex Alves, que integra a equipe de organizadores, avisa que os pais que têm filhos menores e adolescentes poderão assistir às palestras tranquilamente, pois paralelo ao evento haverá uma equipe que irá cuidar dos jovens e das crianças, com uma programação específica, incluindo mesa de debates, palestras com curta duração e uma série de outras atividades, informa. “O Simpósio é uma oportunidade excepcional para aprender mais sobre o Espiritismo e levar a vida a um novo nível de autoconsciência e propósito”, reforça. “Os interessados devem fazer suas respectivas reservas o quanto antes, pois as vagas são limitadas”.