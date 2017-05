Pão de queijo Forno de Minas chega a Rede Target

Na década de 90, o primeiro contêiner de pão de queijo Forno de Minas desembarcou nos Estados Unidos. Como um legítimo mineiro, de pouco a pouco, a iguaria foi conquistando o país. Hoje, o produto está presente nas gôndolas dos principais supermercados. Em maio, é a vez da Rede Target, uma das maiores varejistas norte-americana, com lojas em todo território, distribuir o pão de queijo Forno de Minas.

Segundo a gerente de Comércio Exterior da Forno de Minas, Gabriela Cioba, o produto irá atingir 178 lojas da Rede, em 20 Estados. “Os clientes da Target estão interessados a explorar novos produtos e sabores”, explica.

Atualmente, o pão de queijo da indústria mineira está presente em mais de 3.000 pontos de venda no país. Dentre as redes mais importantes estão: Walmart, Kroger, Jewel Osco, Meijer, Market Basket, Schnucks, Big Y, Giant Eagle e Harris Teeter. A expectativa é ampliar em 30% a comercialização da iguaria nos Estados Unidos, ainda em 2017. “Almejamos que as pessoas se apaixonem pelo produto a ponto de querê-lo no dia a dia, como nós, brasileiros”, afirma Cioba.

Além de atender o consumidor nativo, com o tradicional pão de queijo na versão pré-assado congelado, a Forno de Minas oferece tamanhos e opções diversas para o mercado étnico, como tradicional, coquetel, lanche, superlanche e palito.

A aposta no sucesso da receita original do pão de queijo mineiro é demonstrada pela atenção especial com a mistura de ingredientes naturais e selecionados, composta por: queijo, polvilho, leite, ovos, sal e manteiga. A Forno de Minas cuida de cada detalhe, que passa por um laticínio próprio e a avaliação minuciosa das condições de processamento, embalagem, estocagem e transporte. O resultado é um produto inovador, versátil, saboroso e prático, que se destaca pela saudabilidade: é glúten free, não contêm aditivos e é consumido assado. A consequência é o pão de queijo presente em nove países: Estados Unidos, Canadá, Portugal, Inglaterra, Chile, Peru, Uruguai, Emirados Árabes, Japão.

Serviço Forno de Minas:

Os produtos Forno de Minas podem ser encontrados nas maiores redes supermercadistas e de food service do país.

www.fornodeminas.com.br

0800 725 0808