Orlando vai morrer de rir!

Apresentações do humorista Jonathas Nemer nos dias 2 e 3 de junho do no Camila’s Lounge.

Jonathan Nemer participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil “Sou Diferente” (2005) e “Tudo de Bom – O Filme” (2009). Em 2010, quando começou a publicar vídeos de humor e paródias em seu canal pessoal no Youtube seu trabalho começou a ganhar notoriedade e projeção nacional. Em 2013 estreiou, em parceria com Thiago Baldo, o canal Desconfinados, um dos maiores canais de comédia do Brasil.

Em razão de seus vídeos, o humorista foi destaque por 2 vezes no programa Encontro com Fátima Bernardes e no Jornal Nacional em 2015, bem como, Profissão Repórter, Programa da Eliana, entre outros.

Desde então, apresentou seu Show de Stand Up por todo o Brasil, já tendo passado por 22 Estados.

Jonathan tem 31 anos, e além de humorista é advogado desde os 22 anos. É natural da cidade de São Paulo/SP, mas reside em Marília/SP desde sua infância.

Apaixonado por humor, ainda com 8, 9 anos de idade assistia a filmes e seriados de comédia legendados, razão que o fez iniciar nessa área do humor, a princípio como hobby e posteriormente de forma profissional.

O diferencial do trabalho de comédia do Jonathan, é que, tanto em seus shows de Stand Up, quanto em seus vídeos, o mesmo faz humor com CENSURA LIVRE, ou seja, sem palavrões em seu conteúdo, podendo toda a família assistir sem preocupação.

Ingressos a venda no Camila’s Restaurant 5458 International Dr Orlando Fl 32819

Mais informações com Fabio Salles 407-480-8945