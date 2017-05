Novo site “Nossa Gente” é prático e avançado

Edição de maio – pág. 06

Na era da globalização o avanço tecnológico da comunicação amplia horizontes, cada vez mais facilitando a vida dos usuários com informações precisas e ao alcance das mãos. Acompanhando o processo evolutivo da notícia online o “Jornal Nossa Gente” dá um passo à frente e traz um novo layout em seu site responsivo, apresentando novidades para o leitor. O empresário e proprietário do “Nossa Gente”, também responsável pelas inovações do site, Paulo de Souza, explica os pontos a serem considerados a partir dos acessos: “O novo site é quase que como se fosse um app em seu telefone celular. Quando o cliente acessa o site através de um dispositivo móvel, o site se molda de acordo com a tela do usuário, destacando-se as principais notícias e facilitando a navegação”, informa.

Segundo o editor, “o site do Jornal Nossa Gente é totalmente integrado com as maiores plataformas de mídia social, como o Facebook, Instagram e Twitter. Toda notícia que sai no site é automaticamente enviada para estas mídias sociais, aumentando o alcance de seus leitores”, esclarece. “Além destes recursos, o site já oferece a versão impressa integral, que pode ser lida em qualquer dispositivo ligada à Internet. Basta acessar o site www.nossagente.net.”

Equipe de jornalistas

Alcançando respeitabilidade e credibilidade no setor empresarial e entre leitores na Flórida, ressalta Paulo Souza que o “Jornal Nossa Gente” tem quase 100% de seus artigos produzidos por colaboradores “ou por nossa equipe de jornalistas. Um material exclusivo que fala sobre a comunidade imigratória da Flórida Central, com assuntos de interesse comunitário. Feito para a comunidade e sobre a comunidade brasileira nos EUA. É um dos poucos jornais comunitário que não se limita a copiar textos da Internet”, comemora o empresário.

Juliana Camolese de Araujo, Graphic Design do novo site e do “Jornal Nossa Gente”, considera que, “Com o novo layout, o leitor tem sempre a disposição às cinco últimas notícias de cada categoria presente no jornal. Na área de colaboradores, o leitor pode acompanhar as matérias dos seus autores favoritos. Além disso, os leitores podem se cadastrar na newsletter do jornal Nossa Gente para receber as últimas notícias”.

Site responsivo

Mas afinal o que é um site responsivo? Segundo a Graphic Design, “Site ou layout responsivo, ou também conhecido como site flexível é quando o site automaticamente se encaixa no dispositivo do usuário (PC, celular, tablet, etc)”, explica. “Um site responsivo muda a sua aparência e disposição com base no tamanho da tela em que o site é exibido. Então, se o usuário tem uma tela pequena, os elementos se reorganizam para lhe mostrar as coisas principais em primeiro lugar”.

“Sites não responsivos dificultam a navegação e a experiência do usuário em smartphones, e fazem com que o usuário tenha que usar recursos de zoom in e out para ler a página na íntegra”, reforça Juliana. “Outros detalhes como botões e menus ficam desformatados, pois não foram feitos para esse dispositivo ou resolução”, alerta.

