Novas atrações da “Bis Entertainment”

Edição de maio/2017 – pág.14

Para comemorar dois anos de plena atividade no setor cultural em Orlando, a “Bis Entertainment” programou uma série de eventos a partir do mês de julho que inclui comédias, show de Stand up, musical e muitas outras atrações, consolidando a meta da empresária Priscilla Triska de levar entretenimento aos brasileiros residentes da Flórida. E para incrementar essa “Virada Cultural”, adiantou a promoter que mais duas cidades foram acrescentadas na agenda de apresentações – Miami e Boston, em Massachusetts -, e que no futuro, “as cidades de Nova York e a Califórnia vão integrar a nossa agenda, ampliando a nossa esfera de eventos junto aos brasileiros”, acrescenta Priscilla.

Analisando os dois anos de trabalho da “Bis Entertainment” em Orlando, em prol da Cultura, com apresentação de grandes espetáculos para o público, a empresária garante estar surpresa com os resultados. “Foram resultados surpreendentes, muita mais do que eu esperava”, comemora. “A resposta do público tem sido muito boa e me sinto gratificada. Um trabalho que elevou o padrão de qualidade dos eventos culturais brasileiros nos Estados Unidos e trouxe o público para o teatro. São dois anos de muito empenho e dedicação para todos vejam bons espetáculos”, ressalta.

Para as novas atrações, a partir do mês de julho, disse Priscilla Triska que o público será presenteado com as atrações que prometem, em se tratando de importantes humoristas, atores consagrados e espetáculos que sucesso no Brasil. “Estamos em fase de negociação com artistas e empresários no Brasil, mas o público pode aguardar porque muita coisa boa vem por aí”, garante.

Quanto a “Oficina de Teatro”, que dará oportunidade aos brasileiros que queiram ingressar no teatro, com cursos que serão ministrados por profissionais extremamente competentes, acrescentou a empresária que no momento, “estamos estudando um local ideal para a realização da ´Oficina de Teatro´. Em breve vamos divulgar o local e os interessados poderão se inscrever”, finaliza.

Recentemente, Priscilla Triska foi agraciada com dois prêmios – “Press Visual” -, na cidade de Fort Lauderdale, como “Melhor Produtora” e “Melhor Peça”, pelo espetáculo de Leandro Hassum, apresentado em Orlando.