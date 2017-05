Noite de estrela no “Planet Hollywood”

Edição de abril/2017 – pág. 26

Jantar no restaurante “Planet Hollywood”, no “Disney Springs”, em Orlando, é sem dúvida um momento marcante, ostentado pelo glamour do ambiente que proporciona a você a sensação de adentrar-se na atmosfera fantástica do cinema, em meio às imagens projetadas em telões gigantescos, em mídia de última geração. Clipes de grupos famosos, trechos de filmes e efeitos mirabolantes compõem o universo de cores e figuras enigmáticas que prendem as atenções. Nas laterais do imenso salão oval – com diversos ambientes -, e no formato de observatório, há peças de roupas, máscaras e adereços utilizados por atores famosos em películas inesquecíveis, inclusive, premiadas com o Oscar. Uma viagem em tempo real, onde se degusta pratos exóticos – “High Roller Platter”, comestível roda gigante -, pastas, destacando-se os hambúrgueres e sanduíches concebidos pelo célebre Chef Guy Fieri do programa “Diners, Drive-ins & Dives” do canal Food Network. A equipe do “Jornal Nossa Gente” jantou no “Planet Hollywood” e relata essa façanha em detalhes.

A primeira dica é você agendar com antecedência a data e horário para jantar no “Planet Hollywood”, evitando filas e a longa espera. O local é disputadíssimo, portanto, garantir a sua mesa é uma dádiva, pois o que se vê no interior do restaurante é compensador. Logo na entrada, por exemplo, você se depara com alguns personagens famosos criados pelo mestre George Lucas na saga “Stars Wars”. E não se surpreenda caso o seu olhar encontre a capa do Superman – botas e roupas -, usadas pelo saudoso ator Christopher Reeve no filme do herói em quadrinhos, acomodadas em urna de vidro. E vem aquela sensação de que o Superman possa estar em algum ponto nos observando. Você acredita nessa possibilidade, leitor?

Nos corredores de acesso ao piso onde ficam as mesas do restaurante, caso a sua reserva esteja em um dos andares do observatório, imagens de filmes, autógrafos de movie star, como é o caso do hilário Adam Sandler, que deixou a sua assinatura no taco de golfe que seu personagem usou na comédia “Happy Gilmore” (O Maluco do Golfe). No degrau acima, a magia de Julie Andrews, no musical “Mary Poppins”, que lhe concedeu o Oscar de “Melhor Atriz”, em 1964. As vestes da personagem estão lá, intactas. E basta olhar para o alto, no teto oval do restaurante, em forma do globo terrestre, para ver as sucessivas imagens cantores famosos com suas roupas extravagantes ao som de rock rol e alguns temas de filmes. O imaginário sobrepõe ao convencional.

A mesa reservada à nossa equipe, no segundo piso, tinha vista privilegiada do restaurante, podendo-se contemplar o cenário multicolorido, inclusive o salão térreo abarrotado de famílias, e as paredes laterais com cenas hollywoodianas. Sem dúvida um jantar com as estrelas, ou melhor, nas estrelas. E bem à frente, exposta em vitrine, a roupa que o personagem do ator Michael J. Fox, o irreverente Marty McFly, usou na trilogia, “De Volta para o Futuro”, detentora de quatro Globos de Ouro e cinco Emmys. Do outro lado, bem próximo – pasme o leitor -, a sinistra máscara de hóquei e o sanguinário facão, utilizados pelo maquiavélico Jason no filme “Friday the 13th” (Sexta-Feira 13). Só de lembrar, dá arrepios!

Pastas e hambúrgueres

Mas o melhor estava por vir. O momento prazeroso de procurar no cardápio algo prazeroso para se degustar. As opções são inúmeras, e vem à dúvida do que escolher. E após alguns longos e indecisos minutos, decido por pasta: “Molho Alfredo com Chicken”, e o Editor-Chefe, Paulo Souza, opta pela “L.A. Lasagna” – lasanha frita. Ambos os pratos têm majestosa apresentação, e você se sente satisfeito antes mesmo de degustá-los. Na sobremesa, optamos pelo “Key Lime Pie Star Jar” (torta de limão), que é delicioso, mas um “perigo sedutor” para quem está de dieta.

Os demais pratos disponibilizados no cardápio, incluindo os famosos hambúrgueres e sanduíches do famoso Chef Guy Fieri, são escolhas recomendáveis. A sensação de degustar as delícias do célebre Chef é uma rara oportunidade que não deve ser descartada, então aproveite. Aqui, algumas dicas de Guy Fieri: “Birds is the word”, “Turkey Pic-Nic”, “Bacon Mac-n Cheese” ou “The Original Ringer”. Detalhe: as fotos dos respectivos lanches estão no cardápio. E caso você queira experimentar pastas, os pratos são imperdíveis, ou melhor, irresistíveis: “L.A. Lasagna”, “Penne, Chicken & Broccoli”, “Alfredo & Chicken” ou “Shimp Florentine”. Na sobremesa indico o “Key Lime Pie Star Jar”, que é delicioso, como mencionei, mas tem outras opções, incluindo, “Ice Cream & Gelato Challenge”, “Planet Melt Down” e “Banana Pudding Star Jar”.

Caso você esteja na companhia de amigos ou familiares, a dica é pedir um prato bem servido, que pode atender a vontade de todos. Por exemplo, tem o “World Famous Chiken Crunch” que vem dentro de uma estrutura em forma de uma galinha. A apresentação é interessante e convidativa. Outra boa pedida é o abastado “High Roller Platter”, servido em uma estrutura prateada, em forma de roda gigante, que acomoda os acompanhamentos do prato em bandejas. Basta girá-la para chegar à opção desejada. Tem farta comida, mas para os bons de garfo, uma verdadeira festa gastronômica. Have a great dinner!