Método de Planejamento assegura investidor brasileiro

Edição de maio/2017 – pág. 16

Para transformar a atividade de uma empresa em receita e lucros rentáveis é necessário obter orientação adequada – pesquisa -, vislumbrando um modelo de negócios com estrutura. O tema desta edição está relacionado à etapa de planejamento de um novo negócio por parte do empreendedor brasileiro em mercado americano, mais especificamente a fase de análise de um novo mercado. Se trata da etapa inicial, quando há a intenção de implementar business, seja ele parte de um novo setor de mercado ou um segmento já conhecido pelo empreendedor. Dados do SEBRAE divulgados em outubro de 2016, apontam que uma média de 50% das micro empresas não sobrevivem no Brasil aos primeiros dois anos. Entretanto, no que se refere às médias e grandes empresas o índice positivista aumenta consideravelmente, uma taxa de sucesso está relacionada à elaboração de planejamento e pesquisas. Mas o que precisa ser feito pelo empresário de pequeno porte que pretende abrir o seu primeiro negócio nos Estados Unidos?

Pesquisar o mercado não é uma tarefa considerada imprescindível no plano de negócios de empreendedores, em especial o brasileiro, que por questões culturais tende a partir para etapas de execução, investindo um tempo relativamente curto nas atividades de planejamento. Por diversas razões o empreendedor pode pular etapas, por exemplo, a sua forte experiência no setor que pretende abrir um novo negócio ou por se achar seguro o suficiente para partir para a implementação sem realizar pesquisas a respeito de itens como: a região geográfica, os concorrentes, os potenciais clientes, dentre outros fatores.

Segundo Eliana Gimenes, que atua como V.P. de Sales Latam da “Joorney Business Plans” – sua equipe presta suporte na elaboração de análises de mercado, viabilidade e criação de planos de negócios para cliente brasileiro no mercado americano -, é imprescindível que haja clareza na decisão do investidor ao ingressar no mercado empresarial. “Quando se trata de um novo empreendimento, será indispensável que o Investidor tenha uma visão mais clara na tomada de decisão”, alerta.

Consultada sobre os benefícios que a “Análise de Mercado” traz para o empreendedor, e quais vantagens podem gerar para seu negócio, Eliana foi contundente: “A ´Pesquisa de Mercado´ coleta informações relevantes para a tomada de decisão, respondendo perguntas como: Qual a melhor localidade? Qual o público alvo da região onde estabelecerei meu negócio. Quem são meus competidores? Qual o preço médio de meus produtos/serviços no mercado local? Quais os pontos fortes e fracos da indústria, entre outras. A vantagem de ter um estudo realizado antes do início e justamente tomar as decisões de forma mais efetivas e focadas na realidade desse mercado”.

Exemplificando a diferença entre a “Análise de Mercado” e a “Análise de Viabilidade”, quando questionada, Eliana Gimenes disse que, “o ´Estudo de Mercado´ são dados sobre a indústria e mercado no geral, levando em consideração uma localidade o ´Estudo de Viabilidade´ e mais ´mão na massa´ ele trará informações reais de custo para implementação do projeto; valor médio de aluguel na região escolhida; quantos funcionários deverá ter para que esse negócios trabalhe; valores de salários; valores de custo e preços sugeridos, licenças e seguros que devem ser contratados. Em um cenário ideal o investidor tomará a decisão com base no ´Estudo de Mercado´ e já terá em mãos um cenário próximo a realidade com o ´Estudo de Viabilidade´ do que esperar em termos de custos e projeções de ganhos futuros”.

Quanto aos riscos que o empreendedor enfrenta quando decide não contratar uma pesquisa, a consultora foi enfática: “Sem um estudo prévio infelizmente o investidor fica refém das opiniões alheias e de pessoas que talvez até tenham sido bem-sucedidas em seus negócios, porém, não em todos os negócios. Cada mercado se comporta de forma diferente levando em consideração a localização e o público presente nessa região, fator fundamental para o sucesso de seu empreendimento”.

Eliana Gimenes deixa a seguinte recomendação para o empreendedor brasileiro em busca do trazer novos negócios, mas que pretende fazer sua pesquisa por conta própria: “Minha recomendação é buscar apoio de empresas especializadas pelo simples fato de que todos os dados encontrados e disponíveis na web não são atuais, as empresas especializadas possuem parcerias com órgãos de governo e fontes de pesquisas das mais atuais com informações confiáveis. Os estudos de ´Mercado´ e ´Viabilidade´ serão o ponto de partida para a estruturação de seu negócio. Com um mercado cada vez mais competitivo a assertividade na tomada de decisão será o fator decisivo para seu sucesso”, finaliza.