“O Brasil é um país de misturas, de culturas distintas e de diferenças sociais. Em ‘Malhação: Viva a Diferença’, vamos explorar as dificuldades e as belezas dessa convivência entre as pessoas de diversas realidades e falar sobre respeitar a opinião do outro, a posição do outro, a cultura do outro”, explica Cao Hamburger, autor da nova temporada, concebida e dirigida por Paulo Silvestrini. Ambientada em São Paulo, ‘Malhação: Viva a Diferença’ narra a formação de um elo inabalável de amizade entre cinco garotas, de raízes, vivências e personalidades distintas, que vão descobrir juntas como pode ser enriquecedor viver, confrontar e celebrar suas diferenças. A nova temporada estreia no canal internacional da Globo no dia 10 de maio.