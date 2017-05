“Liberty Institute” disponibiliza aulas para turista e residente

Edição de maio/2017 – pág. 10

A pronúncia costuma ser o maior desafio de quem está aprendendo um idioma, principalmente quando há necessidade de falar em público. O medo de errar faz com o que o aluno sinta ainda mais dificuldade, podendo até levá-lo a desistir do curso. Para combater essa intransigência, o “Liberty Institute”, em Orlando, preparou uma metodologia especial – prática no ensino da língua inglesa -, rompendo com o formalismo, favorecendo inclusive turistas em trânsito, que poderão fazer aulas durante o período de permanência na cidade. O método também está disponível para os residentes que enfrentam bloqueio para aprender o inglês. Segundo Bernard Vasconcelos – CEO do Liberty Institute -, “o nosso método é o comunicativo. Estimulamos a conversação e a comunicação dos alunos. Acreditamos que para aprender o inglês os alunos precisam praticar o idioma e não ter aulas sobre ele”, ressalta. “Nossos cursos enfatizam a prática debatendo tópicos relevantes, lendo artigos e discutindo esses artigos, também escrevendo textos. Como acontece no esporte e na música, o aluno precisa de bastante prática para aprender o idioma”.

Especificando os métodos que têm obtido excelente resultado junto aos alunos, explica Bernard que, “o livro que adotamos estimula bastante o debate. Algumas questões abordadas são: A primeira impressão que nós temos de alguém é precisa? Quais tipos de riscos que tomamos nas nossas vidas que são bons e ruins? O que é mais importante: à nutrição ou o gosto quando se trata de comida? E diversos outros. Esse tipo de assunto e a diversidade da sala de aula torna o curso bem dinâmico, interessante e flexível para atender turistas que desejam passar apenas uma semana”, relata.

Em funcionamento desde setembro do ano passado, o “Liberty Institute”, atende colombianos, venezuelanos e brasileiros, também dando assistência a alunos em 15 países. “Nós fazemos uma avaliação inicial para saber o nível de inglês do aluno, e, caso não tenha uma base da língua, nós preparamos um método básico, facilitando no aprendizado”, complementa Bernard. “A falta de confiança faz com que pessoas deixem de falar o inglês com medo de errar. As pessoas se sentem desmotivadas e desistem. Nós estimulamos a autoestima do aluno e o incentivamos a falar com segurança. A confiança abre portas”, observa Vasconcelos.

“Temos uma forma eficaz para trabalhar com adultos. O nosso foco são os adultos, embora temos trabalhado com adolescentes no período de férias. Para os adultos não temos um período específico para as aulas, ele pode aprender em grupo ou em aulas individuais, fica a seu critério”, continua Bernard Vasconcelos. “Turistas que estão trânsito em Orlando fazem aulas conosco. Eles aproveitam a estada na cidade para aprimorar o seu inglês, o que é extremamente importante. E o nosso método é favorável para que o aluno desenvolva o idioma e aproveite as férias. Temos grupos que quando vêm para cá, agendam aulas durante o período de permanência em Orlando”, reforça.

Com a presença de renomados artistas plásticos aconteceu recentemente a inauguração do “Liberty Institute”, oportunidade em quer obras de arte foram expostas, proporcionando aos convidados a oportunidade de conhecer de perto trabalhos incríveis. “Foi um evento importante e estamos preparando outra mostra de trabalhos de pintores em nossa escola”, acrescenta Bernard.

Cursos e período de aulas

Elementary 1: duração de 10 semanas. O aluno vai aprender o básico do inglês: números, letras, cumprimentar alguém, descrever objetos e pessoas, membros da família, gramática básica, fazer perguntas e respostas, etc;

Elementary 2: 20 semanas. O aluno vai começar a se expressar de forma básica em contexto familiar;

Elementary 3: 20 semanas. O aluno vai desenvolver o seu inglês e ganhar fluência e expandir o seu vocabulário. No final desse nível, o aluno já vai conseguir se expressar e se comunicar em inglês em contextos familiares e conseguir se virar sozinho com o seu inglês;

Fluent 1: 20 semanas. O aluno vai desenvolver bem o seu inglês corrigindo erros gramaticais e pronúncia e ganhar confiança para falar inglês em qualquer contexto;

Fluent 2: 20 semanas. O aluno vai elevar o seu nível de inglês para o padrão avançado ao final desse curso e vai conseguir contribuir confortavelmente em reuniões ou conduzir palestras e compreender expressões abstratas;

Master 1: 20 semanas. O curso vai elevar o nível de inglês do aluno para o nível mais alto, para o aluno poder falar como se fosse nativo da língua;

Master 2: 20 semanas. Módulo com muita prática e preparação para a universidade ou mestrado.