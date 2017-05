Jantar solidário reúne “Mulheres de Orlando”

Edição de abril/2017 – pág. 35

Na era da mecanização, o gesto de solidariedade e união do “Grupo de Mulheres de Orlando” foi uma demonstração de amor ao próximo com a realização de jantar beneficente – “Jantar da Primavera” -, que aconteceu no primeiro dia de abril, no Lounge do “Camila’s Restaurant”, em Orlando, em prol da jovem Rebeca Pinto, que acabou de completar 35 anos – mãe dois filhos -, e que foi diagnosticada com câncer no fígado (estágio 4). Durante o evento foram apresentados projetos sociais, sorteios de 50 brindes e à celebração do número expressivo de integrantes do grupo feminino que atingiu a marca de 1000 mulheres.

Filha do Pastor Fernando Pinto e da Pastora Sylvia, da “Igreja Seara”, Rebeca vem recebendo total apoio das “Mulheres de Orlando”, após receber o diagnóstico da doença, quando sentiu fortes dores no abdômen e procurou ajuda médica. No momento o tumor está inoperável porque mede 10 cm, portanto, um corrente de fé está sendo mobilizada em orações, pedindo clemência a Deus pela recuperação da brasileira. “Cremos no Deus de Israel, cremos na cura e no milagre. Precisamos fortalecer essa corrente de oração e orar sem cessar. Orem pela Rebeca”, clamou a Pastora Sylvia.

O “Grupo Mulheres de Orlando” conta com cerca de 1100 mulheres, conectadas em cinco grupos no Whatsapp, formando a corrente do bem. No jantar beneficente foram levantados recursos para o tratamento de Rebeca Pinto, denotando que a união faz a força. A noite foi muitíssimo animada com música, bate papo e alegria. A comunidade participou em massa do evento, enchendo a casa ficando até o final. Foi um sucesso.