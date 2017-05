Feltrim Group inaugura o Balmoral Resort

Edição de abril/2017 – pág. 24

Margo Mrazkova, representante brasileira do Feltrim Group em Orlando, recebeu um grupo de realtors para a inauguração, dia 31 de março 2017, do mais novo empreendimento do grupo, o Balmoral Resort.

Balmoral é um condomínio estilo resort abrangendo 46 hectares, com 4 lagos naturais, 7 lagos artificiais, 8 parques e jardins planejados. São 245 casas de alto padrão, com opções de 3 a 8 quartos, dispõe de uma infraestrutura e área de lazer completas incluindo parque aquático, restaurante, clubhouse totalmente equipada e tem em especial a academia de futebol R9 do Ronaldo Fenômeno e Carlos Wizard.

Os valores das casas são a partir de US$345,500 – todas as casas são entregues totalmente mobiliadas, com piscina privativa e garagem para 2 carros.

Para os brasileiros que não conhecem a Feltrim Group, é uma renomada construtora e incorporadora na Região Central da Flórida, tendo construído e vendido mais de US $700 milhões em propriedades, incluindo resorts como Tuscana Resort, Fountains at Champions Gate e Southern Dunes, com casas para temporada, imóveis residenciais e comerciais (Haines City Office Plaza), com vários novos projetos em andamento; atualmente incluindo Balmoral at Water’s Edge e Tuscany Preserve.

A Feltrim é uma ‘One-Stop-Shop,’ onde se oferece todos os serviços relacionados ao setor imobiliário: novos empreendimentos, serviços de pós-venda, locações de curto e longo prazo, administração e manutenção completa de imóveis, revendas etc.

A empresa é conduzida pelo empreendedor Garrett Kenny que recentemente publicou um livro chamado: “Buying and Owning Property in Central Florida” e é frequentemente entrevistado tanto na televisão, como na rádio, em podcasts, em painéis de discussão etc.