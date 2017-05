Faça a sua parte e economize água

Edição de abril/2017 – pág. 22

A colaboração de todos é de extrema importância em tempos de economia no consumo de água. É importante que cada um faça a sua parte, evitando que o racionamento mais acentuado – com tempo rigoroso no banho, entre outras medidas – possa provocar o caos. O motivo? Modificar o hábito nosso de cada dia pode parecer algo desconfortante, principalmente no que se refere à higiene pessoal, entretanto, interromper a lavagem de calçadas ou mesmo utilizar-se menos tempo para aguar as plantas não irá lesar quem quer que seja. A cooperação é essencial em situação na qual devemos fechar as torneiras. Autoridades de Orlando alertam para falta de água na cidade e região. O alarme foi acionado e precisamos cumprir com o nosso dever de cidadãos civilizados.

A situação foi incisiva na última semana quando 8,1 milhões de moradores das áreas de Orlando até Florida Key foram alertados para que economizem água, evitando um caos iminente. E segundo informou o presidente do “Distrito de Administração de Águas do Sul da Flórida”, Dan O’Keefe, a economia voluntária dos habitantes ajudará o abastecimento dos poços e poderá evitar um possível racionamento obrigatório.

O estado tem sofrido com vários focos de incêndio neste período de seca, o que levou o distrito a proibir moradores de atear fogo em suas terras.

As autoridades também já se preparam para fechar a navegação na costa norte do “Lago Okeechobee”. A precipitação de água nos 16 condados do distrito desde novembro foi 6.75 polegadas abaixo da média. Os níveis de água no “Lago Okeechobee” caíram vertiginosamente para 12.04 pés. No entanto, a maior contribuição que os moradores das áreas afetadas podem fazer é seguir a risca as orientações de seus condados, principalmente na hora se regar sua grama. Ter consciência sobre os fatos evita as situações desagradáveis.