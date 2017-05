Dicas de segurança para crianças em casa

Edição de abril/2017 – pág. 32 e 33

Evite envenenamentos

De detergentes a desodorantes, muitos produtos domésticos são potencialmente venenosos para as crianças se engolidos. Certifique-se de instalar protetores de gabinete em qualquer gabinete onde produtos de limpeza, produtos químicos ou fertilizantes de jardim são armazenados. Mantenha esses produtos em seu recipiente original e não os armazene em vasilhames que possam ser confundidos com embalagens de comida.

Se houver certos quartos que não são à prova de crianças ou contêm muitos perigos potenciais, como uma oficina ou uma sala de hobby, mantenha a porta fechada e instale uma tampa de maçaneta ou bloqueio para crianças.

Guarde todos os medicamentos em armário fechado, longe do alcance de uma criança, mesmo em armários localizados em locais altos, porque os filhos curiosos podem subir para ver o que está dentro.

Nunca deixe cosméticos e produtos de higiene pessoal com fácil acesso. As crianças gostam de imitar as coisas que veem seus pais fazendo; e os produtos diários, como perfume, hairspray, lustrador de sapatos, removedor de maquiagem, mesmo mouthwash, podem ser prejudiciais às crianças.

Se ocorrer um acidente, apesar de todas as precauções, e você encontrar seu filho segurando uma garrafa de detergente meio usada, entre imediatamente em contato com a Associação Americana de Controle de Envenenamento 1.800.222.1222. Os especialistas estarão de plantão para orientá-lo sobre os primeiros socorros mais apropriados e qual será o próximo passo para o tratamento.

Cuidado com armas

Estima-se que 42% de todas as casas dos EUA têm uma arma de fogo. Se você optar por ter uma, é sua responsabilidade saber como usá-la com segurança. Certifique-se de que não está guardada carregada com munição e não se esqueça de travá-la, deixando-a afastada em um lugar seguro (não acessível a crianças). Cofres de armas estão disponíveis para o armazenamento seguro.

Falar com as crianças sobre os perigos das armas é extremamente importante, especialmente se seu filho entrar em contato com uma arma na casa de outra pessoa. A National Rifle Association recomenda que as crianças devem ser orientadas e ensinadas desde pequenas sobre o perigo de armas. Ensine-lhes a resposta segura se eles verem uma arma: “Pare, não toque, chame um adulto, deixe a área!”

Evite sufocamentos em crianças

A sufocação é a principal causa de morte não intencional relacionada a lesões, e 60% desses casos ocorrem no ambiente de sono do bebê. Nariz e boca de um bebê podem ser cobertos acidentalmente por almofadas macias ou bichos de pelúcia, restringindo sua capacidade de respirar. Mantenha o berço do seu bebê o mais vazio possível. Use um cobertor claro e dobre o fundo embaixo da extremidade do colchão para criar um bolso. O cobertor deve apenas chegar ao centro do peito do bebê para que ele não possa ser puxado sobre sua cabeça. À medida que o tempo se torna mais frio, vista seu bebê em pijamas mais quentes em vez de adicionar cobertores, ou considere usar sacos de sono.

Cuidado com os perigos potenciais e encontre maneiras de torná-los mais seguros como:

retire as fechaduras dos móveis para evitar que a criança entre no interior;

remova as portas de refrigeradores ou freezers velhos;

mantenha os sacos de plástico fora do alcance;

tranque as portas do carro e mantenha as chaves escondidas.

Cuidado com choques elétricos

Choque elétrico causa muitas mortes e lesões a cada ano.

Proteja sua casa de choque elétrico com estas dicas de segurança:

cubra as tomadas elétricas não utilizadas com tampas de plástico;

repare ou descarte aparelhos danificados ou cabos elétricos;

mantenha crianças pequenas longe de aparelhos elétricos;

ensine as crianças a respeitar a eletricidade o mais cedo possível;

não use secador de cabelo, nem rádio, perto da água.

A eletricidade é também causa comum de incêndios domésticos. Se você notar odores incomuns, luzes cintilantes ou surtos de energia incomuns, peça a um eletricista que inspecione sua casa e certifique-se de que o sistema de fiação é seguro.

Evite engasgos

Muitas lesões ocorrem quando as crianças são incapazes de respirar, porque alimentos ou outros objetos bloqueiam suas vias respiratórias causando asfixia. A maioria dos ferimentos de asfixia ocorre com itens alimentares. As crianças correm risco de sufocar com pequenos itens, tais como doces, nozes, cachorros quentes, uvas, cenouras e pipoca. Mantenha esses alimentos fora de seu alcance.

Certifique-se de que itens domésticos pequenos, como moedas, botões, joias, bolinhas e pinos, estão armazenados longe do alcance de crianças para evitar a asfixia acidental. Não selecione brinquedos com muitas peças pequenas. Verifique se as etiquetas em brinquedos com peças pequenas avisam sobre sua segurança para crianças menores de três anos de idade.

Cuidado com os perigos escondidos dentro de bolsas e pastas. As crianças são naturalmente curiosas sobre o que está nelas, portanto, moedas soltas, gomas, doces pequenos, remédios, cosméticos, cigarros, fósforos ou outros itens comumente escondidos podem ser mortais para uma criança pequena. Assim, quando a vovó, um parente ou um amigo vierem fazer uma visita, certifique-se de que os pertences deles estejam em segurança (fora do alcance das crianças).

Evite intoxicação com fumaça

De acordo com a Administração de Incêndio dos EUA, dois terços dos incêndios que matam crianças menores de cinco anos ocorrem em casas sem um alarme de incêndio em funcionamento (fonte: U.S. Fire Administration). Quando um incêndio acontece, você tem segundos para escapar do calor, fumaça e gases mortíferos. As famílias podem aumentar suas chances de sobrevivência instalando e mantendo alarmes de fumaça e seguindo alguns procedimentos simples:

instale um alarme de fumaça em todos os níveis da sua casa;

teste os alarmes uma vez por mês e troque as pilhas todos os anos;

certifique-se de que seus filhos estejam familiarizados com o som do alarme de incêndio;

tenha um plano de fuga de incêndio que você possa discutir até mesmo com seu filho mais novo e organize um lugar de reunião para a família se encontrar caso o alarme dispare.

O monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro, também é um perigo para as famílias com crianças. Qualquer queima de combustível cria monóxido de carbono. Se o aquecimento central, lareiras, aquecedores, aquecedores de água ou fornos não forem adequadamente ventilados ou vazados, os gases perigosos podem escapar. Instale um detector de monóxido de carbono juntamente com o seu detector de incêndio e mantenha-o de forma adequada para ajudar a garantir que sua casa é segura.

Esteja sempre preparado para emergências

O melhor que você pode fazer é se preparar para uma emergência. Para ajudar a manter seus filhos seguros, é recomendado: