Descubra o mistério e filosofia de Cassadaga

Edição de abril/2017 – pág. 28

As primeiras imagens de Cassadaga – Flórida –, chamam a atenção e impulsiona o vértice espiritual. Na entrada da cidade, a placa “Cassadaga Spiritualist Camp”, posicionada entre um aglomerado de árvores, indica o caminho de acesso, então é conveniente desacelerar o veículo e reduzir a ansiedade para observar melhor o que virá logo à frente. O pequeno vilarejo desperta a curiosidade de buscarmos algo que não percebemos com os olhos carnais, mas que existe. É tudo muito sutil, até mesmo o olhar de algumas pessoas sentadas à pequena praça que interrompem a conversa entre si para reparar em quem está adentrando ao reduto espiritual. Somos nós, evidente, a equipe do “Nossa Gente” que cruza a linha de chegada imbuída na missão de conhecer a nomeada “Capital Psíquica do Mundo”, fundada pelo médium George P. Colby, de Nova York, por volta de 1875, orientado por seu guia espiritual – índio norte-americano chamado Sêneca.

Cassadaga abre as portas para quem busca o encontro espiritual. As ruas são estreitas e há apenas um hotel na cidade – Cassadaga Hotel -, na Stevens Street, que abriga pessoas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, a procura de respostas aos seus anseios espirituais. A filosofia espiritualista perpétua em todos os ângulos e existe um número considerável de médiuns na cidade – videntes, estudiosos, cartomantes e curandeiros -, que atendem em seus respectivos “consultório espiritual”, disponibilizados em várias partes do vilarejo. E o que desperta a atenção em determinada área – praticamente em toda extensão da “Mediun Chip Way” -, são placas defronte as casas, avisando que ali tem um médium pronto para atender você. Na chamada “Ruas dos Médiuns” os visitantes que passaram por lá deixaram relatos impressionantes.

Há uma linha tênue entre os espiritualistas tradicionais e aos adeptos da Nova Era que usam cartas de tarô para desvendar os mistérios. Esses médiuns atendem em salas especiais no “Cassadaga Hotel”, onde é comum sentir o cheiro de incenso. Em algumas casas da pequena cidade, inclusive, há símbolos indígenas afixados na fachada, causando arrepios pela incógnita das mensagens, de acordo com a profecia Sêneca. Você também encontra lojas que disponibilizam artigos espirituais, livros e lembranças que marcam a sua estada na cidade. No “Bookstore and Information Center”, na Stevens Street, você poderá agendar um Tour Espiritual e obter dicas importantes de eventos que ocorrem na cidade.

Templo Memorial Colby

A igreja de Cassadaga, o “Templo Memorial Colby”, realiza cultos aos domingos pela manhã – às 10h30 -, com o cântico de hinos, cura de meditação guiada, palestra com orador do dia – a cada semana é designando um membro da comunidade para proferir a palestra -, com mensagens e ensinamentos espiritualistas. Os cultos são abertos a todos os visitantes. E aqueles desejam aprender mais sobre a Ciência, Filosofia e Religião do Espiritismo podem participar do Liceu Adulto – aos domingos pela manhã, às 9h30, no Edifício “Andrew Jackson Davis” -, onde também é realizado o “Serviço de Mensagem”, no domingo à tarde – às 12h30. Este é um serviço onde médiuns demonstram a continuidade da vida em um ambiente público, oportunidade em que os espíritos trabalham junto aos visitantes. O evento é aberto ao público em geral.

Vale mencionar que na extremidade direita, no final de residências do vilarejo, há um campo extenso, misterioso, onde a névoa paira no horizonte. E estacionar o carro por alguns minutos e observar o local é um exercício imaginário gratificante. Não há o que se ver, mas um momento de reflexão, de introspecção que nos remete á célebre frase: “O invisível é essencial aos olhos”, diria, à alma. E interromper a pressa nossa de cada dia valem os preciosos segundos de estarmos conectados com Deus, que age no oculto, no mistério. E se Cassadaga não nos oferece Parques temáticos ou o glamour das atrações milionárias, proporciona o encontro com você, então compreendemos que nas coisas mais simples existe benevolência.

Em 14 de março de 1991, o acampamento Espiritualista Cassadaga foi declarado um Distrito Histórico dos EUA, onde são ensinados os princípios da espiritualidade. E segundo relatos, o médium e sensitivo George P. Colby, de Nova York, foi instruído por seu guia espiritual – um nativo americano chamado Seneca – para ir para a Flórida e começar um centro espiritual. Ele caminhou para o deserto da Flórida Central em 1875 e chegou ao reduto, hoje mundialmente conhecido como Cassadaga, e adquiriu 35 acres. Ao longo das décadas, o Campo Espiritualista cresceu para 57 hectares, recebendo muitos adeptos que se agregaram à sua filosofia. Cassadaga é uma palavra indiana do Sêneca que significa a “água abaixo das rochas”. O vilarejo tornou-se referências para médiuns e historiadores, além de curiosos, mobilizando um grande público. Vale a pena descobrir a filosofia e os mistérios de Cassadaga.