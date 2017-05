Consul Honorário atenderá em Orlando

Com a autorização do Ministério das Relações Exteriores, atendendo a reivindicação do Consulado-Geral em Miami, com apoio do Conselho de Cidadãos da Flórida, o Dr. Joel Stewart, atual assessor jurídico do Consulado-Geral, assumirá, a partir de junho, as funções de Cônsul-Honorário que prestará atendimento em Orlando. O objetivo principal é a defesa dos direitos e a assistência emergencial dos membros da Comunidade Brasileira em sua jurisdição, residentes ou de passagem. Cabe ressaltar, segundo o Consulado, que não se trata de Repartição Consular com atendimento regular ao público e emissão de documentos consulares. Essa função continuará sendo exercida pelo Consulado-Geral em Miami.

O Cônsul-Honorário prestará atendimento em Orlando, exclusivamente por agendamento, a cada duas semanas. Em cada visita, está previsto que ele permaneça dois a três dias na cidade. O calendário de atendimento será divulgado com antecedência mínima de um mês. Sempre que for divulgada nova data de visita, será aberta a agenda para atendimentos. Terão prioridade de atendimento os idosos e pessoas com dificuldades de locomoção. Por esse motivo, o agendamento para apoio em serviços consulares dependerá de triagem prévia por e-mail.

No exercício de suas funções, o Consul-Honorário irá prestar, inicialmente, os seguintes serviços:

Assistência Consular;

Orientação Jurídica;

Apoio para serviços consulares (exclusivamente procurações e atestados).

O Cônsul-Honorário não emite documentos consulares (inclusive passaportes, registros, vistos, documento militar, e título de eleitor) e também não fará recolhimento de documentos para serviços que possam ser feitos pelo correio.

Dias de atendimento – O primeiro atendimento do Cônsul-Honorário será realizado nas seguintes datas: 27 de junho (terça-feira) de 12h às 16h; 28 de junho (quarta-feira) de 9h às 16h e dia 29 de junho (quinta-feira) de 9h a 16h.

Na página eletrônica do Consulado-Geral estarão disponíveis as datas previstas para atendimento do Cônsul-Honorário, horário, dados de contato e o endereço eletrônico para agendamento dos serviços. Acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/consulado_honorario.xml