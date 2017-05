Confira a nova regra de atendimento do Consulado

Com a nova regra determinada pelo Consulado-Geral em Miami, a partir do dia 13 de junho o atendimento será feito por agendamento, ampliando o horário de assistência aos brasileiros que passa a ser das 9:00h às 14:00h. Os serviços consulares, incluindo passaportes, registros, atos notariais, procurações, documentos militares e eleitorais, e vistos estarão disponibilizados, lembrando que, segundo determinou o Consulado, será recusado o atendimento de quem não agendar visita previamente.

Portanto, a partir do dia 31 de maio inicia-se o serviço de agendamento através do link na rede social do Consulado-Geral de Miami. Lembrando que a agenda para reserva de datas estará sempre aberta para os 30 dias seguintes. Para completar o agendamento, o usuário terá de preencher os seguintes dados: nome, telefone e endereço de e-mail válido. É importante que sejam informados corretamente os dados de contato, pois a confirmação do agendamento será enviada por e-mail.

O agendamento será intransferível e válido apenas para o cidadão indicado no formulário de agendamento. Não serão processados serviços de pessoas que não estiverem registradas no agendamento. No documento consular a ser solicitado, deverá constar o mesmo nome informado no agendamento.

Passaportes

Exclusivamente para passaportes será possível agendar para o titular e membros da família. No formulário de agendamento, deverão ser listados os nomes de todos os requerentes, grau de parentesco e documentos a serem solicitados. O solicitante deverá comparecer ao Consulado-Geral com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos ao horário agendado. Não serão tolerados atrasos. Caso não possa comparecer no horário agendado, o requerente poderá remarcar o agendamento com até 24 horas de antecedência. O cancelamento poderá ser feito até 2 horas antes.

Consulado Itinerante Orlando

É fundamental verificar na página eletrônica do Consulado-Geral a lista de documentos exigidos para a realização de cada um dos serviços solicitados. Não serão atendidos usuários que não apresentarem a documentação completa exigida para cada serviço ou o pagamento com “money order” dos correios norte-americanos. Para adaptar-se às novas mudanças, o Consulado-Geral estará fechado para atendimento ao público nos dias 9 e 12 de junho. Nos dias 9, 10 e 11 de junho também será realizado consulado itinerante em Orlando.