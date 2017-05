“Berenice Procura” é exibido no Valencia College

Edição de abril/2017 – pág. 54

A exibição do filme “Berenice Procura”, da cineasta Elisa Tolomelli, reuniu um bom público no “Building 3 auditorium”, do “Valencia College”, em Orlando, no último dia seis de abril, consolidando importante atividade cultural que vem difundido o cinema brasileiro na faculdade. Sob a coordenação do professor de Português e EAP, Richard Sansone, o evento contou com a presença da premiada cineasta brasileira Elisa Tolomelli, da cantora Sílvia Patrícia, que interpreta um dos temas musicais do suspense, entre outros convidados. O filme que aborda o transexualismo – foco central da história -, cria situações de impacto e abre discussão sobre a temática. “A transexualidade é um assunto pouco discutido, polêmico. Um tema atual, mas que as pessoas não comentam. O filme dá a oportunidade para olharmos a questão em si e podermos discutir o assunto abertamente. É um tema que precisa ser debatido”, ressalta Richard. “O trabalho da Elisa Tolomelli é magnífico, uma cineasta respeitada, que fez grandes trabalhos, mais de trinta filmes, incluindo ´Cidade de Deus´, que é maravilhoso, e ´Central do Brasil´, que tem a direção de Walter Salles Jr.”.

A equipe do “Jornal Nossa Gente” acompanhou a sessão especial de “Berenice Procura” oportunidade em que conversou com a cineasta Elisa Tolomelli, fundadora do “EH! Filmes”, e que há vinte e cinco anos trabalha em cinema, com experiência em importantes etapas da produção cinematográfica, incluindo, roteiro, direção, produção, distribuição e exibição. Longas premiados como “Central do Brasil”, de Walter Salles Jr. – que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, Fernanda Montenegro -; “Sonhos Roubados”, entre outros, marcam a trajetória bem-sucedida de Elisa no cinema e também na televisão.

“A produção do filme foi feita o ano passado e foi adaptada do livro de Luiz Alfredo Garcia -Roza, um escritor policial do Rio de Janeiro, que traz em suas histórias um personagem central, o delegado Espinosa. Adoro os livros dele e a forma como ele escreve as suas tramas investigativas”, relata Elisa Tolomelli. “O filme ´Berenice Procura´ aborda a temática investigativa, focando na vida de Berenice (Cláudia Abreu), uma taxista que passa a investigar o assassinato de uma travesti, Valéria, que é interpretada pela transexual, Valentina Sampaio. A Berenice sai da sua rotina comum e entra em contato com um universo que transforma a sua vida. Ela circula na baixa Copacabana onde se passa a trama”, acrescenta a cineasta. “O longa tem gays, transexuais, enfim, uma história com muitas surpresas”.

O elenco conta com nomes consagrados da televisão e do cinema, destacando-se a veterana atriz Vera Holtz, Eduardo Moscovis, Claudia Abreu, Emílio Dantas e Leonardo Brício. Explica Elisa que o set de filmagem, durante as gravações, “era uma festa”, lembra. “Muita descontração, transexuais por todos os lados, olha, tudo muito divertido. E o resultado deste trabalho vem surpreendendo em se tratando de um tema forte e um elenco coeso”, comemora a cineasta. A direção é de Allan Fiterman.

Falando de sua paixão pelo cinema, revela Elisa Tolomelli que sua formação em Publicidade foi um passo imprescindível para chegar à telona. Ela foi casada com cineasta e adquiriu preciosos conhecimentos que a levou a dirigir e produzir filmes. E durante a exibição do longa no “Valencia College”, a cineasta recebeu cumprimentos e falou ao público sobre o seu trabalho.

Sílvia Patrícia

Para a cantora e compositora baiana, Sílvia Patrícia, que interpreta no longa a canção, “Cenas de Violência e Tensão”, do repertório do seu primeiro álbum, “o filme foi um presente para a minha carreira. A música fala sobre a vida na noite, nas ruas, inclusive, cantada pelas travestis nas boates. Uma música muito atual e que condiz com a temática do filme”, conta. “A canção traz um pouco do rap que deixa o ritmo muito interessante”.

Pela primeira vez em Orlando, Sílvia Patrícia já se apresentou em Chicago, Miami, Seattle e Austin, levando para o palco a sua bossa e talento, com repertório que agrada o público. “Nos shows toco violão e guitarra, e também apresento as músicas do meu novo álbum ´Sílvia´ – CD e DVD -, lançado o ano passado, em parceria com o Canal Brasil, da Globo”, ressalta.

Há quatro anos a cantora comanda em Salvador o trio elétrico “Tuque-Tuque Sonoro”, agitando o Carnaval baiano com o ritmo que ela denomina marcha-rock. Sílvia também está a frente do “Projeto Samba Rock”, com a participação de artistas renomados como Simoninha, Luciana Melo. “O ´Tuque-Tuque Sonoro´ é um minitrio elétrico que agita Salvador e que ganhou dimensão no Carnaval baiano. Hoje faz um grande sucesso junto à população”, reforça. “Estou muito feliz porque são os desafios nossos de cada dia”.