Aula online mobiliza alunos da LBV em NY

Edição de abril/2017 – pág. 35

O exame do ENCCEJA – Supletivo -,está previsto para setembro, entretanto, os alunos já estão se preparando para a prova que concede a certificação de ensino médio para os brasileiros que vivem no exterior. A “Legião da Boa Vontade – LBV” dos EUA (Legion of Good Will-LGW), em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Nova York, iniciou aulas preparatórias. O curso online com videoaulas por e-mail tem atraído brasileiros de várias partes dos EUA e de outros países. As aulas de reforço presenciais ocorrem na sede da LBV em Manhattan. As aulas são gratuitas e estão abertas as inscrições.

Segundo os organizadores, o certificado de conclusão do Ensino Médio brasileiro (equivalente ao high school norte-americano) abre oportunidades de crescimento pessoal e profissional nos EUA e no Brasil. Essa certificação é obrigatória nos processos seletivos de universidades, e para inscrição em cursos técnicos ou a abertura do próprio negócio.

A edição 2017 do curso preparatório da LBV para o ENCCEJA começou na primeira semana de abril e prossegue até agosto. O programa de estudos contempla duas videoaulas semanais enviadas por e-mail para que o aluno possa estudar no horário à sua escolha. Quem tem disponibilidade para se deslocar até a sede da LBV-USA (55 W 45th Street 6th Floor, Manhattan, NY) pode também se candidatar a uma das vagas das monitorias de reforço presenciais, com foco em português, redação e matérias exatas. Os alunos interessados devem se inscrever pelo link www.legionofgoodwill.org/alunoencceja ou pelo telefone (646) 398-7128. Falar com Sâmara Caruso.