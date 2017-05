Amo cozinhas, odeio quartos

Edição de abril/2017 – pág. 33

Normalmente, a decoração de um quarto é bastante pessoal, o que pode espantar futuros compradores na hora da venda do imóvel. Quando se resolve vender o imóvel, o gosto pessoal deve ficar escondido, especialmente nos quartos. Especialistas da área imobiliária e designers poderão oferecer dicas das últimas tendências e também o tipo de decoração que não é apropriado para um imóvel que será vendido.

1) Cores Vivas

“Podemos deixar as cores vivas de lado – rosa, verde limão – especialmente no quarto de criança?” pergunta a corretora Reba Haas, com a Remax de Seattle. Essas cores fortes gritam para o comprador: “Longo final de semana pintando!” Mas, por outro lado, não seja extremista com as cores neutras. “Muito branco pode não ser agradável aos olhos; não tem aquela vibração de relaxamento que você quer”, diz Jamie Novak, uma expert em organização e autora do “Keep This Toss That” (Fica com isso e joga este fora).

2) Prateleiras Aglomeradas

Paredes inteiras com prateleiras de livros não são muito convidativas, diz os designers. Prateleiras à vista podem dar ao ambiente a ideia de arejado e espaçoso, mas normalmente se tornam um objeto indesejado devido à aglomeração de livros e outros objetos, diz Novak. Ela sugere deixar uma ou duas prateleiras abertas e arrumadas com livros e outros objetos. Preencha as outras prateleiras com cestas e caixas próprias (bins), mas sempre tomando o cuidado para não superlotar e se tornar um acúmulo de coisas.

3) Torres de Travesseiros

Excesso de travesseiro não quer dizer luxo. “Travesseiros decorativos que cobrem todo o colchão é muito”, diz Anna Shiwlall, uma designer com 27 Diamonds em Los Angeles. Para a maior parte das camas, limite o número de travesseiros aos que você dorme e acrescente um travesseiro quadrado.

4) Quartos Superlotados

Preste atenção ao tamanho dos móveis e à quantidade deles. Se houver muitos móveis em um quarto ou a cama for muito grande, você terá sensação de claustrofobia, diz Amber Diaz, designer com show homes em Sacramento, Califórnia. Poucos móveis também não é bom, pois pode dar a impressão de vazio e até mesmo de um apartamento de universidade. O ideal é encontrar a medida certa.

5) Cortinas Grossas

Os designers recomendam que cortinas grossas, que escurecem o quarto, sejam removidas. Muitas cortinas e camas que levam acortinados exigem muita aspiração e também remoção de poeira, diz Carole Marcotte, designer com Form & Function em Raleigh, Carolina do Norte. Marcotte diz que, em vez de cortinas pesadas, deve-se comprar persianas.

Feliz Páscoa e um grande abraço!

