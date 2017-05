Almoço especial

O Restaurante Villaggio, no condomínio de luxo Magic Village, em Orlando, preparou um cardápio especial para o almoço de Dia das Mães. Serão três opções deliciosas que servirão até quatro pessoas: picanha com molho campanha, farofa e fritas, parmegiana com arroz e fritas e filé de peixe com molho de camarão e purê de batatas. As mamães ainda receberão um mimo especial pela data. O restaurante ficará aberto das 12h às 16h e os preços variam de U$54 a U$58 dólares.