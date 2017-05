Adriana Santana visita loja de enxoval, em Orlando

Em viagem a Orlando pela primeira vez, a ex-BBB Adriana Santana visitou a MacroBaby, loja referência em enxoval. “Infelizmente não consegui vir quando fiz o enxoval do Rodriguinho”, comentou ela, referindo-se ao pequeno de um ano. Encantada com o tamanho da loja e variedade de produtos, a loira saiu com dois carrinhos de itens para o pequeno. Ela levou organizador de carro, suporte para pendurar sacola ou bolsa no carrinho do bebê e mixer, da marca Primo Passi, e não deixou de lado os itens de segurança (para fogão e vaso sanitário, por exemplo); além de brinquedinhos.

Grande incentivadora e divulgadora da amamentação, Adriana contou em suas redes sociais que ainda não conseguiu desmamar o filho. “Fracassei. Mas, estou enxergando como excesso de amor”, disse ela. “Tudo na vida tem sua hora certa. Cada mãe é capaz de sentir em seu coração a hora certa de parar. O segredo é não se sentir culpada por estar parando”, dá a dica. Acompanhada do marido, o também ex-BBB Rodrigão, ela comentou que prefere a segunda gravidez acontecer para começar a comprar itens para o bebê. “Estamos lutando para isso todos os dias! Torçam aí!”, pediu ela no Instagram.

Na internet, a ex-BBB ministra cursos sobre amamentação. “É muito gratificante conseguir dividir minha experiência com as mamães. Mostrar as dificuldades que passei, as dúvidas que tive e toda a orientação que me ajudou e muito a continuar amamentando até hoje”, diz.

