Tudo pronto para maior festa alemã em Orlando

Já está tudo pronto para a realização da “Germanfest” (Frülingsfest), no próximo dia 22 de abril no “German American Society of Central Florida”, em Orlando, consolidando mais uma etapa do maior evento alemão já realizado ao estilo da Baviera, que reunirá duas bandas alemãs, ao vivo, comidas típicas caseira, os dançarinos alemães Schuhplattler, cerveja Hofbräu na torneira e muita diversão. A “TV VTD” convida a todos os brasileiros residentes nos Estados Unidos para a grande festa, que é a nossa versão de “Oktoberfest in the Spring”. Os tickets são limitados, portanto, compre os seus bilhetes o quanto antes com desconto pelo site.

Serviço

German American Society of Central Florida

381 Orange Lane, Casselberry, FL32707

Compra antecipada – $10 / no local – $15

Fone – 407.834.0574

www.orlandogermanfest.eventbrite.com