Obrigado, em nome da equipe “Nossa Gente”

São 10 anos de uma trajetória de dedicação e comprometimento com a Comunidade Brasileira na Flórida. O que dizem os formadores de opinião mediante aos fatos que pontuaram histórias de sucesso e de desafios

O “Jornal Nossa Gente” celebra 10 anos de plena atividade – completados neste mês de março de 2017 -, servindo a Comunidade Brasileira na Flórida com a transparência, dos fatos, sem se distanciar da verdade. Atuamos com lisura, pois esta tem sido a nossa filosofia de trabalho. Uma trajetória impetuosa – vitoriosa! -, calcada no exercício do Jornalismo coeso, focado aos interesses do cidadão brasileiro que atua com vigor e parceria com esse país, dando o seu melhor, somando forças para o engrandecimento de uma Nação que tão bem nos acolheu, proporcionando oportunidade na terra das oportunidades. Não há redundância quando à eloquência dos acontecimentos assinala que somos sim, heróis. Pessoas que superaram desafios e que fizeram de sua busca uma história de engrandecimento e coragem, noticiados nas edições do “Nossa Gente”. A missão, enquanto empresa de comunicação, tem demarcado situações de intolerância e de determinação, mostrando a vida como ela é. A face múltipla da informação.

A nossa equipe foi ao encontro de formadores de opinião para ouvir as suas respectivas considerações quanto à data tão significativa, que pontua uma incansável labuta em prol de leitores que nos acompanham ao longo da caminhada, em busca de notícias. É gente nossa opinando sobre os 10 anos de fidelidade do jornal que cresceu e conquistou o seu espaço com credibilidade e respeitabilidade por parte da classe empresarial, de religiosos e da Comunidade Brasileira em geral. A festa é de todos, mas a nossa alegria é imensurável! Obrigado!

Sérgio Souza, da Primeira Igreja Batista de Orlando

“Estou em Orlando há cinco anos, e nos últimos cinco anos tenho acompanhado o Jornal Nossa Gente, e o seu trabalho informativo é muito bom. E ter um jornal que fala a sua língua, com notícias importantes, e que se expressa de acordo com o nosso interesse é muito bom. É um jornal sério, que não faz sensacionalismo, e que mostra a realidade do Brasil e o que acontece com os brasileiros nos Estados Unidos. Para nós imigrantes, ter uma fonte de informação como essa é muito bom. O Nossa Gente é um jornal confiável”.

Alejandro Pezzini, COO do Grupo AMP

“O Nossa Gente nos últimos anos tem sido grande parte de nossa comunidade, nos auxiliando e nos comunicando sobre tudo o que está acontecendo, mantendo o brasileiro informado. É uma ferramenta fundamental para a união da nossa comunidade. Para nós é muito prazeroso ver o crescimento do jornal. A ferramenta utilizada pela comunidade para expressar o que está sentindo e precisando”.

Alexandre Damieli, do Brazil USA

“Quero parabenizar o Paulo (de Souza) e toda equipe do Jornal Nossa Gente. É uma satisfação imensa ver que um empresário que começou a divulgar as histórias da comunidade brasileira, hoje completa 10 anos de atividades. E para quem é empreendedor, como é o meu caso, ter 10 anos de uma empresa nos Estados Unidos não é tarefa fácil. Quero parabenizar o jornal porque podemos contar nos dedos às empresas que atingiram 10 anos de plena atividade dos Estados Unidos”.

Roosevelt Ramos, da Fundação Icla da Silva

“O Jornal Nossa Gente sempre teve carinho com a Fundação Icla da Silva, que eu represento, divulgando e ajudando a identificar os pacientes (medula óssea). Eu particularmente tenho um carinho muito pelo jornal, que apoia a nossa causa, porque quando cheguei a Orlando, vindo de Ohio, caminhava pelo mercado brasileiro quando peguei o jornal pela primeira vez. Ao abri-lo, vi a matéria sobre a Fundação Icla da Silva, que eu não conhecia (se emociona). Eu conheci a fundação, que hoje representa a minha vida, e me tornou uma pessoa melhor, através do Nossa Gente. Eu tenho muita gratidão pelo jornal”.

Sandra Freier, do Conselho de Cidadãos da Flórida

“O Jornal Nossa Gente é o jornal que mostra a cara da comunidade, que se preocupa com as causas sociais, que mantém os imigrantes informados, está em todo o lugar para dar suporte e solidariedade. Nestes 16 anos de América e 14 trabalhando em assistencialismo, sou testemunha do apoio e parceria que sempre recebemos deste veículo ! Parabéns!”

Priscila Triska, produtora Cultural da BIS Entertainment

“Os 10 anos do Nossa Gente é inspirador para mim, em se tratando de uma empresa que a gente tem tanto carinho. Ver uma parceria tão sólida completar 10 anos é uma honra fazer parte de tudo isso. Eu quero parabenizar o Paulo Souza e o Márcio Silva e dizer que eles podem contar com a gente para sempre. Desejo vida longa para o Nossa Gente e vida longa para a nossa parceria. Sucesso!”

Pastora Rita Fernandes, presidente da Associação de Pastores de Orlando

“Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Paulo (de Souza) com alegria, vendo o crescimento do jornal e o seu envolvimento com a comunidade. Os benefícios que o jornal tem trazido para a nossa comunidade são imensuráveis. Eu parabenizo o jornal pelos 10 anos e peço a Deus que ele continue ajudando e beneficiando a comunidade brasileira como tem acontecimento até o momento”

Paulo Henrique Alves Dias, Coordenador do Consulado Itinerante

“Tenho acompanhado todo projeto do Jornal Nossa Gente, e sinto orgulho de fazer parte da comunidade brasileira da cidade de Orlando, e quero dizer que o trabalho feito pelo jornal é maravilhoso. O jornal tem feito um trabalho fundamental de unir a nossa comunidade através de informações precisas. Parabenizo o jornal pela excelência e pelo comprometimento com nós, brasileiros.”

Adalnio Senna Ganem, Embaixador em Miami

“Queria parabenizá-los porque 10 anos é uma bela marca. O Nossa Gente faz um trabalho de grande utilidade para a nossa Comunidade, cada vez mais transmitindo as demandas da Comunidade; publicando reportagens de interesse aos brasileiros. Parabéns, e desejo a toda equipe muito sucesso!”

Marcelo Mariano Silva, gerente do Banco do Brasil na Flórida