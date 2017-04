Consulado Itinerante em Orlando nos dias 29 e 30 de abril de 2017

O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 29 e 30 de abril de 2017 na cidade de Orlando, com apoio da Primeira Igreja Batista de Orlando (PIBBO).

Local e endereço:

I-Drive Nascar – AMP GROUP

5216 Vanguard St

Orlando, Flórida, 32819

Horário de atendimento:

Sábado e domingo, 29 e 30 de abril, 9h às 18h

*O atendimento é feito por ordem chegada. Serão distribuídas 100 senhas por dia para os serviços consulares que exigem senha (até duas senhas por pessoa).

Confira os documentos necessários para os serviços consulares no sítio eletrônico http://miami.itamaraty.gov.br Comparecer com a documentação exigida contribui para maior celeridade nos atendimentos.

SERVIÇO QUE NÃO EXIGE SENHA

Serão aceitos, sem necessidade de senha, pedidos de passaportes de menores de 18 anos. Verifique no site do Consulado-Geral a documentação exigida: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml

SERVIÇOS QUE EXIGEM SENHA

- Atestado de vida

- Procuração

- Registro de óbito

- Registro de nascimento

- Registro de casamento

- Autorização de viagem para menor

- Militar

- FGTS

SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO PRESTADOS NO ITINERANTE

- Carteira consular

- Eleitoral (Caso seu título esteja disponível no Consulado-Geral em Miami e você queira retirar no consulado itinerante em Orlando, clique aqui para preencher a solicitação. A solicitação de retirada deve ser preenchida até a quarta-feira anterior à data do itinerante.

- Reconhecimento de firma*

- Passaportes para maiores de 18 anos*

- Autenticação de documentos*

- Atestado de residência*

* Há possibilidade de requerer tais serviços por correio.

Acesse o “Guia para solicitar documentos pelo correio do Consulado-Geral:

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio_2%20de%20mar%C3%A7o.pdf