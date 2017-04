Cervejarias artesanais na Central Florida

Música ao vivo. Jogos de cartas e tabuleiros. Sabores locais. E os mais variados tipos de cerveja que você possa imaginar… Esses são alguns dos traços em comum das cervejarias artesanais localizadas bem aqui, na Central Florida

Sim, essa coluna é de vinhos e gastronomia. Mas cervejas tem mais pontos em comum com vinhos do que pode inicialmente parecer: as notas de aroma e paladar são muito semelhantes, e assim como vinho, cervejas são bebidas fermentadas, e seu processo de fabricação acaba seguindo alguns princípios enológicos… Então, é com essa “licença poética” que exploramos e apresentamos a seguir algumas das melhores “craft breweries” da Central Florida:

Dead Lizard

Chefe cervejeiro de 3a geração, Richard Dine parece um pai orgulhoso quando fala de suas cervejas. E apesar da experiência de décadas no mercado, ele só abriu as portas da sua Dead Lizard em agosto de 2016, mas já esta engatilhado para distribuir suas criações em restaurantes como Emeril’s e Wahlburgers. A cervejaria tem um divertido taproom e além das cervejas, eles servem vinhos e cidras. Eles também oferecem um tour super educativo na área da produção. Engajados com a comunidade, eles promovem eventos beneficentes, e divulgam artistas e chefes locais ancorando food trucks, obras de arte e música ao vivo em seu espaço.

Experimente: Key Lime Chameleon Cream-Sic-Ale

Visite: 4507 SW 36th Street Suite #C Orlando, FL (http://deadlizardbrewingcompany.com)

Broken Cauldron

Se você está procurando um lugar para o próximo “esquenta” antes de uma partida do Orlando City, basta ir até o Broken Cauldron. A cervejaria é na verdade a junção de duas: a Broken Strings e a Black Cauldron – os donos resolveram unir forças para conseguir alugar um espaço e produzir as cervejas que realmente queriam, ainda assim, mantendo sua individualidade. E a conexão com o Orlando City? Em conversa com Jeanna Malines, da Black Cauldron, e membro da torcida organizada “Ruckus”, ficou claro que além da paixão pela cerveja, eles cultivam a paixão pelo clube: eles promovem tailgates antes do jogos, e dada sua localização, é possível ir caminhando até o estádio, o que faz de cada partida, uma festa!

Experimente: Ruckus Red Amber Ale

Visite: 1012 W Church Street, Orlando FL (http://brokencauldrontaproom.com)

Crooked Can

Talvez a mais popular das cervejarias locais, a Crooked Can incorpora vários elementos que fazem a visita a uma “craft brewery” uma experiência prazerosa: localizada no charmosíssimo Plant St. Market, além da cervejaria é possível visitar lojinhas e restaurantes locais, bem como curtir uma música ao vivo e charutos ao ar livre. Suas cervejas ja podem ser encontradas em vários bares e mercados locais, e a área pode ser alugado para eventos privativos.

Experimente: Cloud Chaser Hefeweisen

Visite: 426 W Plant Street, Winter Park, FL (http://www.crookedcan.com)

Deadly Sins

Uma das mais novas cervejarias da região, a Deadly Sins é também uma das mais amigáveis: seu espaço é claro e bem iluminado, e o staff extremamente acolhedor. O proprietário Tom Adams ja fazia cerveja em casa ha anos, mas a influência boliviana de sua parceira, Ana Barrientos, dá o toque especial aos sabores e nomes das cervejas. Dawn King, gerente do local, conta que dos eventos especiais da cervejaria, “comedy night” é um dos mais populares.

Experimente: 32879 Pale Ale

Visite: 750 Jacksón Ave, Winter Park, FL (http://deadlysins.fillthetaproom.com)

Reprise Brewing

Entrar na Reprise é como voltar no tempo: o taproom mais parece um saloon de velho oeste. A primeira cervejaria artesanal de Osceola County é verdadeiramente uma pérola no antigo centro de Saint Cloud. A referência musical no nome é parte do passado artístico do proprietário, o baterista Jason Kigos. Além da música ao vivo, o local é movido ao som de clássicos LPs de rock, principalmente dos anos 80 e 90. Assim como os food trucks que “visitam” o local, outra dica gastronômica é levar seu próprio aperitivo – nossos favoritos vem do Meat n Fire (localizado a menos de 3 milhas de distância, na 1925 S Narcoossee Rd)

Experimente: St Cloud Blonde Ale

Visite: 1124 Pennsylvania Avenue, Saint Cloud, FL (http://www.reprisebrewing.com)

Ten10 Brewing Company

Não só eles são uma das poucas cervejarias do estado da Florida que servem comidas, como o menu é delicioso e premiado: a Ten10 foi votada como melhor “Brewery Food” pelo Orlando Sentinel. Com uma vastíssima opção de cervejas, por lá você também encontrará o vinho da Quantum Leap, seus vizinhos. Erica Moore, bartender, ressaltou que alguns dos eventos populares da cervejaria são os donuts da Bakery Plus, servidos aos domingos de manhã, e as corridas gratuitas de 5km as terças-feiras 6:30pm.

Experimente: East West American IPA

Visite: 1010 Virginia Drive, Orlando, FL (https://www.ten10brewingcompany.com)

The Bear and Peacock Brewstillery

Estabelecidos no prédio do antigo State Auto Body, essa é uma cervejaria peculiar: dos mesmos donos da Winter Park Distillery, a Bear and Peacock é um mix de cervejaria e destilaria. Lá, você encontrará além das cervejas de produção própria, outras cervejas locais e vinho. Para ter acesso aos runs, vodka, whisky e bourbon produzidos pela destilaria, é preciso agendar um tour privativo ($11USD para o tour e degustação dos destilados, $20USD para o VIP tour que além dos destilados, inclui as cervejas). Julie Warwick, gerente de marketing do local, explicou que isso é necessário devido as licenças de serviço de bebida alcoólica.

Experimente: Park Avenue Pale Ale

Visite: 1288 N Orange Ave Suite 1A, Winter Park, FL ( http://thebearandpeacock.com)

Orlando Brewing

Outra velha conhecida entre amantes de cerveja na Central Florida, a Orlando Brewing tem uma filosofia purista: suas cervejas são certificadas orgânicas e os eventos promovidos no local dão ênfase a diversão e ao bem-estar – de noites de jogos a sessões de yoga. Além disso, eles oferecem um especial “Yappy Hour” aos domingos: se você levar seu amigo de quatro patas, terá desconto nas cervejas durante todo o dia!

Experimente: I-4 IPA

Visite: 1301 Atlanta Avenue, Orlando FL (http://www.orlandobrewing.com)

Red Cypress Brewery

Com um amplo taproom, a Red Cypress incorpora o conceito de “prata da casa”: ela é fruto de formandos da UCF. Aberta em outubro de 2015, ela é a primeira cervejaria local a oferecer além de “growlers” – os famosos garrafões de vidro para refil – também os “crowlers” – latas de 16oz enchidas na hora, o que possibilita melhor conservação do conteúdo e menor custo: enquanto a cerveja não deve ser mantida no growler por mais de dois dias, os crowlers “resistem” até duas semanas.

Experimente: Spook Hill Pale Ale

Visite: 855 E State Road 434, Winter Springs FL (http://redcypressbrewery.com)

The Hourglass Brewery

Pensem num espaço onde a criatividade reina: assim é a Hourglass Brewery. William Murphy, taproom manager, explicou que o objetivo da cervejaria é o unir o melhor dos sabores locais com os ingredientes mais exóticos do globo, e assim, criar sabores únicos e experiências inesquecíveis. Envelhecimento das cervejas em barris, noites de Walking Dead, memorabilia de Star Wars, banheiros “escondidos”… Eles tem, de tudo, um pouco.

Experimente: Morlock Sout

Visite: 480 S. Ronald Reagan Boulevard, Longwood FL (http://thehourglassbrewery.com)

Daniela e Conrado Ventura

Sommeliers certificados pela United States Sommelier Association.

E-mail: venturauncorked@gmail.com

Site: www.uncorkedimage.blogspot.com