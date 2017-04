Capital Inicial em turnê internacional no Japão e Estados Unidos

É com muita alegria e animação que o Capital Inicial confirma uma turnê internacional neste primeiro semestre de 2017! Três cidades do Japão e três dos Estados Unidos vão receber um show especial, que vai reunir os maiores sucessos dos 30 anos de carreira da banda, além de algumas surpresas.

Pela primeira vez tocando na terra do sol nascente, o Capital Inicial vai passar por Tóquio, Hamamatzu e Nagoya. Os shows acontecem nos dias 29 e 30 de abril, e 1° de maio, respectivamente.

Em seguida, a banda embarca para os Estados Unidos para fazer shows em Fort Lauderdale, Newark e Boston, nos dias 5, 6 e 7 de maio.

Para saber todas as informações e acompanhar as novidades da turnê internacional, fique ligado na nossa página no Facebook e não deixe de seguir a banda no Instagram e Twitter. Vai ser #duka!

Fort Lauderdale (FL)

Data: sexta-feira, 5 de maio

Local: The Arena @ Xtreme Action Park – www.xtremeactionpark.com/the-arena

Endereço: 5300 Powerline Road, Fort Lauderdale, FL 33309

Capacidade: 2300

Duração: 1h30

Produção: Brazil in Concert

Ingressos: aqui.