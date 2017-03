Você pode substituir soja por muito humor

O ‘Domingo Pesado’ que vai ao ar no próximo episódio de ‘Tá no Ar: a TV na TV’, pega carona no meme “você pode substituir…”, que surgiu a partir da defesa dos hábitos saudáveis de Bela Gil, para testar como a apresentadora reage à sua própria premissa, só que ao inverso. A baiana, que defende uma alimentação light em vez dos excessos, terá uma surpresa quando chegar a um restaurante. Tudo porque a produção do programa troca o prato à base de soja escolhido por ela por um caprichado pedaço de carne de porco, mal passada e com gordura.

Já o programa ‘Arquivo Musical’ revela que o sertanejo universitário, apesar de parecer de origem brasileira, veio de diversas partes do mundo e surgiu a partir do chamado “sertanejo revolucionário”. O historiador Norberto Arruda (Marcius Melhem) apresenta diversos clipes musicais do gênero. São paródias dos hits “Tchê Tchê Rere”, “Camaro Amarelo” e “Piradinha” que retratam as revoluções em Cuba, na China e na França.

‘Tá no Ar: a TV na TV’ é escrito por Alexandre Pimenta, Angélica Lopes, Daniela Ocampo, Leonardo Lanna, Marcelo Adnet, Marcius Melhem, Maurício Rizzo, Thiago Gadelha e Wagner Pinto e tem redação final de Marcelo Adnet e Marcius Melhem. A direção artística é de Maurício Farias, com direção de Felipe Jofilly, Vicente Barcellos e João Gomez.

O programa vai ao ar no canal internacional da Globo na próxima terça-feira, dia 14, nas Américas; quarta-feira, dia 15, no Japão e Austrália; e terça-feira, dia 21, na Europa e África.