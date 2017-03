Sabor sem fronteiras: comida brasileira e festa para latino-americanos nos Estados Unidos

Colombianos, argentinos, paraguaios e uruguaios integram rol de habitués em restaurante brasileiro nos EUA para eventos especiais

Que os latino-americanos são mais “calorosos” não há dúvida, mas a semelhança entre as culturas de alguns países vai também à mesa. O Camila’s Restaurant, considerado a embaixada do sabor brasileiro nos Estados Unidos, tem recebido cada vez mais visitantes à procura de comida de verdade. “Os latinos de países vizinhos vêm até o nosso espaço degustar uma comida feita com mais amor e tempero caseiro”, conta Leonardo Charamba, um dos sócios do espaço.

Para Charamba, a comida típica americana além de calórica não é tão saborosa e elaborada como estamos acostumados. “Há uma grande variedade de fast foods, restaurantes mexicanos e italianos, mas há um momento em que só um arroz com feijão vai saciar a fome”, ressalta. Para ele a culinária é uma herança cultural de valor inestimável e da qual poucas pessoas abrem mão. “Mesmo durante viagens mais curtas (com duração de até 10 dias), algumas pessoas sentem falta da culinária de seus países de origem”.

Atualmente, o restaurante tem fechado parcerias com grupos de argentinas conhecidas como “quinceaneras” (expressão equivalente a debutante em português), que durante sua estadia em Orlando na Flórida, recarregam as energias com comida brasileira. Além das argentinas, jovens da Colômbia e Paraguai também visitam o restaurante com freqüência no período de férias. Durante a passagem dos grupos, o restaurante abre seu salão de festas e contrata um Dj argentino para garantir uma experiência inesquecível para as jovens.

“Precisamos levar nosso sabor para mais do que uma refeição e proporcionar uma experiência completa. Fazemos a festa como todo bom latino sabe fazer”, finaliza Leonardo, que comemora a presença da comunidade Sul-Americana em seu restaurante não só em eventos especiais.

Sobre o Camila’s restaurant:

Fundado em 1989 em Miami e em 1994 em Orlando, o Camila’s é o maior e mais tradicional restaurante brasileiro nos Estados Unidos. Em 2013, foi comprado pelos ex-funcionários Leonardo Charamba e Alex Alencar. O Camila’s é ponto de apoio e encontro para turistas e residentes brasileiros, sendo considerado até mesmo uma ‘embaixada’, onde se pode encontrar comida tipicamente brasileira como feijoada e churrasco, além de atendimento em português e programação 100% brasileira nas televisões. Hoje, o local é o mais indicado entre os restaurantes brasileiros dos Estados Unidos no maior site de viagens do mundo, TripAdvisor, que premiou o restaurante com seu selo de excelência em 2016.