Press Award 2017 celebra premiação no “Broward Center”

Em 20 anos de premiação e reconhecimento aos brasileiros que se destacaram em suas áreas de atuação, o “Brazilian International – Press Award” vem aprimorando o formato de premiações com cinco entregas independentes em quatro cerimônias.

As categorias são: “Visual Arts Press Award”, “Business Press Award”, “Mídia/ ABI – Inter”, “Língua Portuguesa/ AOTP”, ‘Cerimônia ABI-Inter & AOTP” e “Arte, Cultura & Lifetimes”. O evento acontece anualmente na cidade de Fort Lauderdale, reunindo a imprensa, celebridades e personalidades agraciadas com a outorga. A cerimônia deste ano inicia-se no dia 10 de maio, às 7 PM, no “Broward Center”.

Quais os critérios da premiação? Na categoria “Visual Arts Press Award”, criada em 2016, o voto é popular. De 1 a 30 de março, serão levadas à votação popular as 20 categorias de premiação, com até 30 nomes em cada categoria. Serão incluídos todos os nomes sugeridos pelo Board de Premiação, Organização do Evento, sugestões recebidas do público e todos os integrantes do grupo “Visual Arts Press Awards” no Facebook. A premiação será no dia 10 de maio, às 7 PM, no “Broward Center”.

No “Business Press Award” é destinado a celebrar o empreendedorismo brasileiro na Flórida. São 20 premiações, entre as quais o “Prêmio Especial Outstanding Performance” e três “Business Rising Stars”, dedicados a novos empreendimentos. A cerimônia acontecerá dia 11 de maio às 7 PM, no “Broward Center”.

A categoria “Mídia/ ABI – Inter”, premia a mídia brasileira nos Estados Unidos. Esta premiação está focada em seus cerca de 200 associados. Já a “Língua Portuguesa/ AOTP” reúne os vitoriosos da Mídia e da promoção da Língua Portuguesa. A premiação acontecerá dia 12 de maio às 7 PM, no “Broward Center”.

No “Arte, Cultura & Lifetimes”, a mais tradicional premiação do “Press Award”, núcleo que deu origem a todas as demais premiações, é a dedicada aos prêmios de Arte, Cultura, Comunidade, Prêmios Especiais do Board e Lifetime Achievement Awards.

Saiba mais sobre os eventos de premiação da temporada 2016 visitando o site oficial pressaward.com ou no facebook: pressawardusa