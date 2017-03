Emoção e reconhecimento às brasileiras em Orlando

Em clima de descontração e exaltação ao “Dia Internacional da Mulher”, um grupo de mulheres formadoras de opinião e extremamente ativas na Comunidade Brasileira se reuniu no salão de eventos do “I-Drive NASCAR Indoor Kart Racing”, em Orlando, ocasião em foi que proferida palestra por Christian Barbosa, com o tema “Gestão de Tempo e Produtividade para Mulheres de Negócios”, oferecida pela AME (Associação de Mulheres Empreendedoras). Também aconteceu no evento a outorga do Prêmio “Mulheres de Negócios – 2017”, em reconhecimento ao trabalho e empenho das brasileiras que se destacaram na Comunidade, como Rafaela Cabedi e de Luciana Durso, que comanda o maior grupo de mulheres no WhatsApp, “Mulheres de Orlando no WhatsApp”. Na ocasião foi lançado o “Guia do Empreendedor”.

Com a presença do Embaixador do Consulado Brasileiro em Miami, Adalnio Senna Ganem, o evento foi promovido pelo Conselho de Cidadãos da Flórida e contou com a presença da imprensa e de convidadas em geral, sob o comando da Mestre de Cerimônias, Anica Beara. O empresário Carlo Barbieri lançou na oportunidade o “Guia do Empreendedor”, um documento de quase 80 páginas, idealizado pelo Itamaraty, em Brasília, e pelo Consulado em Miami, orientando os empresários e pequenos investidores de como investir e administrar os seus respectivos negócios na Flórida.

Foi uma noite de comemoração, fortalecendo o empoderamento da mulher em suas áreas de atuação, que também contou com o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, da revista, “Brazil USA”, “Orlando Magazine”, “Dici XX By Patrícia Carvalho”, “Mulheres de Orlando no Whatsapp”, “Recomendo em Orlando” e “Brasileiras em Orlando”.