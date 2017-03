Condomínio em Orlando homenageia Tim Maia

O Magic Village, luxuoso condomínio em Orlando, presta homenagem aos 19 anos da morte de um dos maiores ícones brasileiros

No dia 15 de março completa-se dezenove anos da morte do inesquecível cantor Tim Maia. Em homenagem ao músico e compositor, a equipe do Residencial Magic Village inaugurou uma placa, junto à placa da rua onde Carmelo Maia – filho de Tim-, tem a sua casa, no condomínio, em memória ao eterno ícone. Emocionado, Carmelo esteve presente no ato simbólico em lembrança ao ídolo, durante férias no local com a família. “Essa linda homenagem representa muito para mim, me senti ainda mais acolhido pelo condomínio. Me surpreendi e me emocionei”, diz Maia, que ainda agradeceu ao time do empreendimento.

Sem dúvida, as músicas marcantes de Tim Maia o tornaram um dos maiores nomes da música popular brasileira e internacional. Para Danielle Arello, Diretora de Marketing da Incorporadora Magic Development, responsável pelo Magic Village, a condecoração também é um marco para o condomínio. “E quem não foi fã de Tim Maia? Suas músicas marcaram época e até hoje estão vivas em diferentes momentos. Para eternizar a alegria de Tim Maia, os incorporadores resolveram prestar a homenagem aqui, onde Carmelo tem uma casa e sempre vem passar férias”, explica.