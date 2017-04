Como usar veludo

Usado desde a Idade Médica por reis e rainhas, tendência forte anos 80, o veludo molhado voltou com tudo ano passado, mais sofisticado, com uma textura incrível e em tons de cair o queixo.

Foque nos clássicos

Para não investir muito em uma peça de veludo e depois deixá-la esquecida no guarda-roupas com a chegada dos dias mais quentes, invista em peças que possam ser usadas em looks diferentes, independentemente da época do ano. E apesar de ser mais utilizado no inverno, o veludo é ótimo para dias mais fresquinhos, fica ótimo em saias, blazers e peças mais leves.

E se bater aquela dúvida na hora de escolher a cor do veludo, eu sugiro apostar sempre nos lisos pretos, marinhos, verde-escuros ou bordôs. Perfeitos para serem usados, principalmente à noite, essas cores são clássicas e caem bem tanto em produções mais formais, quanto em looks mais casuais, como bota e calça jeans.

Para ficar bem feminina, combine com renda; se quiser fazer a sensual/descolada, coloque uma peça de couro, e quando quiser ares mais descontraídos, coordene com um jeans.

Só tome cuidado, porque é um tecido que brilha e consequentemente aumenta visualmente a área que cobre. As mais cheinhas devem preferir as cores escuras e procurar variações mais opacas do veludo.

Como usar

O veludo é ótimo para ser combinado com muitas outras texturas e acessórios.

Um casamento perfeito é o veludo com a meia-calça! Além de elegante, fica maravilhoso com vestidos, saias ou shorts, combinados com salto alto ou botas.

O veludo é um tecido democrático, pode ser usado por todos, só é preciso tomar alguns cuidados. O veludo molhado, por brilhar mais e ser bem chamativo, aumenta visualmente a área que cobre, então recomenda-se não usá-lo naquelas partes do corpo que você prefere disfarçar. Sendo assim, o veludo deve ser usado para destacar seus pontos fontes.

Manutenção da peça

Por ser um tecido delicado, você vai precisar redobrar os cuidados, principalmente para desamassar a peça. Para não estragar a roupa, o melhor é sempre passar a peça de veludo a vapor ou em ferro com temperatura bem baixa. E na hora de guardar, evite dobrar a peça e procure sempre pendurá-la ao avesso, assim os pelinhos de outras peças não se acumulam sobre o veludo.

Dicas

Para o dia: Prefira o veludo cotelê (veludo canelado). Essa textura combinada muito bem com calças, saias, blazers e jaquetas. E em cores cáqui, azul-marinho, cinza e preto ficam fáceis de combinar.

Para a noite: Vestidos de tecidos leves, como seda e cetim, combinam muito bem com paletós ou boleros.

Misturar duas peças de veludo está sim permitido, porém desde que sejam da mesma textura. Veludo molhado com veludo molhado, liso com liso e cotelê com cotelê.