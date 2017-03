“Ambra College” abre espaço para brasileiros

A faculdade americana que ensina em português desenvolve papel fundamental junto à comunidade brasileira, proporcionado a volta aos estudos com cursos de graduação e pós-graduação, reconhecidos pelo Departamento de Educação da Flórida

Na era da praticidade e do avanço tecnológico a “Ambra College” – faculdade americana que fala e ensina em português -, com sede em Orlando, vem há anos desenvolvendo papel fundamental junto à comunidade brasileira – em qualquer lugar do mundo -, proporcionado a volta aos estudos com cursos de graduação e pós-graduação, reconhecidos pelo “Florida Department of Education – Commission for Independent Education”. Com ferramentas e elementos importantes do programa online ficou muito mais fácil programar as suas aulas, adequando aos seus horários no dia a dia, cumprindo carga horária de acordo com necessidade da disciplina. O aluno poderá se graduar em “Administração” ou “Direito Brasileiro”; ou fazer pós-graduação em “Business”, galgando passo fundamental no mercado de trabalho nos EUA. E segundo alerta o diretor executivo da Ambra, Francisco Neto, o curso online oferece funcionalidade, mas requer disciplina e motivação do aluno.

“O nosso curso permite ao aluno a liberdade de horário, você pode estudar pela manhã, à noite, durante a semana, se adequando à disponibilidade de tempo. O aluno tem de cumprir uma carga horária, de acordo com o seu curso. Nós disponibilizamos cursos na área de business e na área do ´Direito Brasileiro´. Atualmente temos cursos de graduação, bacharelado em business, e ciências jurídicas estrangeiras – com duração de até cinco anos -, que aborda o direito do Brasil. Temos pós-graduação em Business, com certificação em um ano”, informa o diretor executivo.

“Por exemplo, no curso de graduação a carga horária é de vinte horas por semana, e essas vinte horas podem ser distribuídas de acordo com o tempo e a conveniência do aluno. Já a pós-graduação, um curso mais curto e mais focado, o aluno terá de se dedicar dez horas por semana para se aprimorar na área de negócios”, ressalta.

Quanto aos métodos de ensino da Ambra, explica Francisco que é o ensino padrão dos Estados Unidos. “Quem já estudou em uma instituição americana conhece como funciona. O aluno no início do período letivo recebe um Syllabus, que é um documento que vai explicar o que acontecerá semana a semana na disciplina, ditando quais avaliações e conteúdo trabalhados. O syllabus é um documento padrão nos Estados Unidos que muitas universidades utilizam. Será disponibilizada uma senha para o aluno, com acesso a nossa plataforma de ensino. O material didático, que está incluso no preço da mensalidade, é uma combinação de aulas ao vivo, então o nosso professor acessa a nossa plataforma e dá aulas, que ficarão gravadas, caso o aluno não tenha disponibilidade de acompanhá-las”, ressalta.

No caso de dúvidas, em questões da respectiva disciplina, informa Neto que a vantagem do ensino na “Ambra College” é o contato com o professor. “As pessoas têm ideia de que no curso presencial o aluno tem mais contato com o professor, e não necessariamente é assim. Numa sala de aula convencional, com quarenta alunos, por exemplo, o professor não terá tempo para esclarecer dúvidas se todos questionarem ao mesmo tempo. Nós temos uma distribuição compatível de professores por aluno, o que permitirá que o aluno tire a sua dúvida durante a aula ao vivo – web conference. Ele também tem espaço adequado na própria disciplina para escrever dúvidas por texto ou acesso ao professor, via e-mail, e até mesmo por telefone, dependendo do relacionamento entre o aluno e o professor. Mas, por vias de regras, o contato entre aluno e professor fica restrito em sala de aula. Temos orientadores educacionais que darão todo suporte ao aluno quando ele precisar”, avisa.

Técnica avançada do estudo online

“É importante ressaltar que o ensino via Internet que utilizamos nos Estados Unidos tem uma técnica bem mais moderna que o método utilizado no Brasil. Para fazer o curso não é simplesmente assistir a aulas expositivas, aquelas aulas tradicionais em que o aluno entra na sala de aula e o professor está à frente falando. Ele assiste à aula e depois faz uma prova no final do período letivo. Para estudar online não é simplesmente sentar na frente do computador e ficar assistindo a vídeos. O aluno tem a aula teórica, onde ele recebe o conteúdo de sua disciplina, que pode ser feita de maneira expositiva, pode ser feita por livros ou pelo método que utilizamos, denominado avaliação formativa. Essa avaliação formativa tem uma constante interação entre aluno e professor, então o aluno passa a ter atividades que serão avaliadas e corrigidas pelo professor. O professor por sua vez irá orientar o aluno no tópico que ele precisa melhorar”.

Quanto à avaliação do aluno no período letivo, há reprovação na disciplina, caso o aluno não atinja a média necessária, disse o diretor executivo que o syllabus dá o detalhamento semana a semana do que acontece em cada disciplina, portanto, o aluno deve cumprir as tarefas estabelecidas. “O nosso período letivo tem dez semanas, que é trimestral. O aluno deve cumprir o planejamento que está estabelecido no syllabus para entregas de atividades avaliativas, seja de um trabalho, seja um questionário, que valerá um certo percentual em sua média final e terá um prazo de entrega determinado. Por exemplo, um determinado questionário pode valer 30% da média final e ter que ser entregue no, término da semana quatro do período letivo. É tudo muito transparente para o aluno. E no final do trimestre, se o aluno não atingir média maior que sete, ele será reprovado. A reprovação depende do aluno em executar as tarefas, ele precisa se concentrar e focar nos estudos para não ter problemas futuros”, relata Francisco.

Perfil dos alunos

“Os nossos alunos não são alunos tradicionais. São pessoas que por algum motivo não terminaram os seus estudos, que são chefes de famílias, brasileiros da construção civil, pessoas com deficiência física, enfim, pessoas que falam o inglês, mas que se sentem mais confortáveis em aprender em português. Os nossos cursos são em português e é uma opção a mais para essas pessoas. O aluno tem a oportunidade de conquistar um título americano estudando em português”, reforça. “Os nossos diplomas são reconhecidos nos Estados Unidos porque somos credenciados pelo Departamento de Educação da Flórida. Os nossos títulos são válidos somente aqui, nos EUA”.

“Nós temos quatro períodos letivos por ano, e o nosso período letivo é trimestral. O próximo período começa no dia 10 de abril, sendo que os demais se iniciam em julho e outubro, respectivamente. Portanto, o aluno que desejar ingressar em alguns desses períodos, será muito bem recebido. E se o aluno não fala o inglês vai estar limitado no mercado de trabalho americano. Mas isso não impede o aluno de adquirir conhecimentos em um idioma diferente. O conhecimento de uma formação acadêmica de qualidade se aplica em qualquer país independentemente do idioma em que foi estudada. Mas se ele quer entrar no mercado dos Estados Unidos, obviamente que o domínio do inglês abrirá muitas portas. Além disso, o estudo do inglês pode ser feito em paralelo à sua formação acadêmica em alguma escola de idiomas seja presencial ou online.”

“É importante ressaltar que todos os nossos professores são brasileiros e temos 100% de professores com mestrado ou doutorado na área em que eles atuam, que é um índice bem superior ao que é exigido na Flórida. As pessoas antes de estudarem em uma instituição devem pesquisar para saber se esta instituição está credenciada para operar na Flórida e para oferecer os cursos que está anunciando. Basta entrar no site ou telefonar para o Departamento de Educação da Flórida para verificar se a instituição em questão consta na lista de instituições credenciadas. No momento, a Ambra ainda não oferece financiamento estudantil, mas temos previsão para de ofertar de bolsas de estudo de até $1000 dólares por ano para alunos residentes na Flórida a partir de julho de 2017. Além disso, recomendamos que os alunos tenham idade superior a 25 anos”, acrescenta Francisco.

Custos e formas de pagamentos

“O nosso custo é por disciplina, matriculada em cada período letivo”, ressalta Francisco. “O aluno faz seu ritmo de estudo de acordo com sua disponibilidade de tempo e financeira para concluir o curso. Ele paga apenas pelas disciplinas que matricular. Por exemplo, o curso de graduação em Business possui 40 disciplinas e, se o aluno cursar duas disciplinas por trimestre, ele terá que se dedicar aproximadamente 20 horas por semana, pagará $270 dólares por mês e se formará em 5 anos. Se o aluno for residente da Flórida, ele poderá reduzir esses custos com a bolsa de estudos para residentes”, finaliza.

Francisco Neto é mestre em engenharia elétrica e foi criado em Brasília, mas nasceu em Lorena (SP). Há sete anos nos Estados Unidos, no comando da Ambra, é casado com uma jovem da Rússia, e tem como sócio na faculdade, o também engenheiro e mestre em engenharia, Alfredo Freitas.

Serviço

Ambra College

Endereço: 37 N Orange Ave Ste 500 – Orlando, FL 32801

Horário de atendimento: De segunda-feira à sexta-feira

Das 9h00 às 17h00 (horário de Orlando)

Telefones: USA: 866-782-6272 / Whatsapp: 407-800-9729

Skype: ambracollege

E-mail: matriculas@ambracollege.com