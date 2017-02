Orlando quer sua ajuda para criar nova bandeira

A partir desta edição do “Jornal Nossa Gente”, até 22 de março de 2017, você poderá criar e enviar sua ideia de novo design para a bandeira de Orlando

A cidade de Orlando quer redesenhar a Bandeira da cidade e pede ajuda da Comunidade para essa façanha. Um passo importante, portanto, você que está disposto a colaborar e integrar esse importante movimento, fica a seguinte pergunta: Sabe o que está desenhado na atual bandeira de Orlando? Feche os olhos e tente imaginar. Está com problemas? Você não está sozinho. Esta, na verdade, é uma das razões que a cidade está lançando um concurso de design público para envolver a Comunidade na criação de uma nova bandeira.

Assim como as bandeiras nacionais que definem os países, a bandeira da cidade é uma fonte de orgulho cívico que ajuda a unificar os moradores e fazer com que as pessoas se sintam mais sintonizadas com a sua cidade. A partir desta edição do “Jornal Nossa Gente”, até na quarta-feira do dia 22 de março de 2017, qualquer pessoa pode criar e enviar a sua ideia de um novo design para a bandeira de Orlando.

Bandeira atual

A bandeira atual da cidade, adotada pelo conselho de cidade de Orlando em 2 de junho de 1980, foi criada através de um projeto patrocinado pelo clube de Orlando “Kiwanis” e pelo “Conselho das Artes e das Ciências”. Algumas das características da bandeira incluem cinco cores diferentes e cinco edifícios diferentes.

Para a nova bandeira, a cidade está procurando um projeto que siga os cinco princípios do projeto esboçado pela Associação Vexillological norte-americana, uma organização devotada ao estudo científico e acadêmico das bandeiras. Esses princípios incluem:

Mantenha-o simples. Use simbolismo significativo. Use duas a três cores básicas. Nenhuma rotulagem ou selos. Seja distintivo ou seja relacionado.

Das propostas recebidas, dez projetos serão selecionados como finalistas por membros de um “Comitê de Design de Bandeira”, composto de líderes de bairro, membros da comunidade de artes e design, entusiastas da história e um especialista em design de bandeira. Esses dez projetos serão votados pelo público, através do site da Cidade e na Prefeitura. Esses resultados irão para o “Comitê de Design da Bandeira”, que em última instância determinará o projeto de bandeira proposta com base na classificação para apresentar ao “Conselho da Cidade de Orlando” para uma votação final e seleção.

Serviço

Lista completa das diretrizes de submissão pode ser encontrada no site da cidade de Orlando:

www.cityoforlando.net/flag