Oportunidade para reciclar eletrônicos e produtos têxteis

A cidade de Orlando em parceria com a “A1 Assets and American Textile Recycling Services (ATRS)”, realizará no próximo dia 25 de fevereiro – das 9h às 13h -, no Orlando Festival Park”, importante encontro com residentes e empresas, ocasião em que acontecerá o a coleta de equipamentos eletrônicos e produtos têxteis utilizados no lar. Um passo essencial, com soluções inovadoras, para conservar, preservar e reutilizar ferramentas valiosas de recursos naturais. O evento é gratuito.

Segundo os organizadores, quando os moradores e empresas reciclam equipamentos eletrônicos antigos, impedem que o chumbo, o mercúrio, entre outros materiais tóxicos prejudique o meio ambiente. A reciclagem de têxteis de uso doméstico, por exemplo, faz com que esses itens que ocupam espaço nos aterros, sejam reutilizados para uma variedade de materiais, tais como isolamento toalhetes industriais. A iniciativa integra os esforços de Orlando para estar entre as cidades mais sustentáveis dos Estados Unidos. Portanto, a colaboração e a participação de todos é de extrema valia.

Alguns dos itens aceitos para reciclagem:

Computadores

Laptops

Dispositivos móveis

Monitores

Telefones

As televisões

Equipe da Oficina

Roupas e calçados

Roupa de cama e cortinas

Animais empalhados

Serviço

Sábado 25 de fevereiro – 09:00-13:00

Orlando Festival Park

2911 E Robinson St

Veja a lista de itens permitidos para reciclagem no seguinte link: www.cityoforlando.net/kob