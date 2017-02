Acampar ao ar livre no “Disney’s Fort Wilderness”

Aproveite seus dias de férias na Disney com um dos passatempos favoritos nos Estados Unidos: acampamento. Experimente essa aventura fascinante ao lado de animais silvestres e muita diversão

Que tal hospedar-se em meio à natureza, nas áreas para camping do “Disney´s Fort Wilderness Resort”, e experimentar aventura fascinante ao lado de animais silvestres? Você poderá levar amigos, familiares e vivenciar momentos imperdíveis, desfrutando-se de ótima comodidade. Desde 1971, turistas de várias partes do mundo têm se beneficiado do acampamento, que dispõe de infraestrutura completa. Aproveite seus dias de férias na Disney com um dos passatempos favoritos nos Estados Unidos: acampar ao ar livre.

Situado em ampla área arborizada, com trilhas tranquilas e animais silvestres (veados e coelhos são alguns dos animais que você encontra), você vai se sentir como se estivesse longe de toda a agitação da civilização moderna, mesmo estando em meio à magia da Disney. As comodidades do Camping são inúmeras e você escolherá em que local ficar. São quatro diferentes áreas para acampar, incluindo o novo “Premium Campsites”, que acomoda desde veículos até trailers, com capacidade para até 10 pessoas por área.

As comodidades disponíveis variam, mas todas as áreas para camping contam com total conforto. Uma série de melhorias foram implementadas, por exemplo, o asfaltamento de muitas áreas e a praticidade do sistema de check-in, que permite que você se instale facilmente, mesmo manobrando um veículo maior. E os benefícios do camping são: Privacidade para você e a sua família; Água, conexão para televisão a cabo e rede elétrica; Mesa premium de piquenique e churrasqueira a carvão; Tubulação de esgoto (na maioria dos campings), e Acesso à internet de alta velocidade (disponível mediante uma taxa adicional).

Atividades para todas as idades

Mais do que um local de camping, o “Disney´s Fort Wilderness Resort” oferece uma variedade de atividades recreativas para todas as idades. Tem ainda jantares temáticos, como o popular “Hoop-Dee-Doo Musical Revue”, atividades com personagens da Disney – incluindo o show noturno de músicas do Tico e Teco. Aqui, você vai realmente descobrir o que as férias em um camping da Disney significa.

As crianças e jovens que acampam estão sempre buscando novas formas de entretenimento. Pensando nisso, uma série de atividades recreativas está disponível: A área da piscina no “Meadow Swimmin’ Hole”, que oferece uma área para jogos para os menores, um escorregador e uma banheira de hidromassagem; Áreas para atividades ao ar livre onde as crianças podem subir, escorregar e brincar e dois salões de jogos com videogames e jogos de fliperama. Para os pais que procuram um pouco de tranquilidade, o camping dispõe de serviços de babá e cuidador de crianças (por um custo adicional).

Os campings da “Disney´s Fort Wilderness Resort” são os únicos campings e locais para motorhomes (RV) localizados dentro do “Walt Disney World Resort”, estando localizados próximos ao parque temático “Magic Kingdom”. Aqui, a beleza natural se estende para além das árvores. É reconhecido pelo “Florida Green Lodging Program” por suas práticas responsáveis de proteção ao meio ambiente.

Serviço

Disney’s Fort Wilderness Resort and Campground

Endereço: 4510 N Fort Wilderness Trail, Orlando, FL 32830

Telefone: 407-824-2900

Estilo arquitetônico: Rustic

Escritório de arquitetura: Walt Disney Imagineerin