“Universal Citywalk Orlando” tem momentos memoráveis

Sem dúvida é um dos maiores centros de entretenimento que proporciona horas agradáveis e divertidas, que vale a pena conhecer. Cinema, música ao ar livre, lojas e bons restaurantes garantem o passeio

Na sua programação de passeios com a família em Orlando não deverá faltar na sua lista de prioridades uma visita o “Universal CityWalk”, onde você encontra diversão para todas as idades, além de lojas, restaurantes, bares, shows e muitas outras atrações. Localizado entre o “Parque Islands Of Adventure” e o “Parque Universal Studios Orlando”, o “CityWalk” é sem dúvida um dos maiores centros de entretenimento que proporciona momentos agradáveis e divertidos, que vale a pena experimentar.

Caminhando pelas ruas ornamentadas pelo colorido, gente bonita e inúmeras opções de lazer, o “Hard Rock Live” é simplesmente convidativo, o maior “Hard Rock Café” do mundo, com uma estrutura que imita o Coliseu. Além de ser um dos melhores restaurantes de Orlando, é no “Hard Rock Live” do “Universal CityWalk ” que acontecem shows de bandas famosas, portanto, vale muito conferir o local. Outro detalhe: para os que curtem reggae tem uma ótima atração, “Bob Marley – A Tribute to Freedom”, que é uma réplica da casa de Bob Marley na Jamaica. Lá tem música ao vivo todas as noites, e a autêntica comida jamaicana, tudo relacionado ao legendário Rei do Reggae. O “Latin Quarter” é um espaço latino com shows, atrações, comida típica e muita salsa. É um lugar muito divertido no “Universal CityWalk”.

Que tal um cinema em altíssimo estilo? Como o “Universal CityWalk” tem de tudo, claro, dispõe do incrível “AMC Cineplex”, que possui 20 salas de cinema com tecnologia de som e imagem insuperável. Confira no site da “AMC Cineplex” os filmes que estarão em cartaz. Tem filme mais a refeição e você pode adquirir o pacote por cerca de 18 dólares. O horário de funcionamento do “Universal Citywalk” é das 11 da manhã até as 2:00 da manhã, sendo o melhor horário à noite, com as principais atrações, pois durante o dia as pessoas estão nos parques de Orlando.

E tem mais: para quem gosta de cantar, soltar a voz com os amigos e ao lado da família, vai à dica: o “Rising Star Karaokê” é o lugar certo para você ir. Você paga apenas sete dólares de couvert, e pode cantar a vontade. E o bom nessa história de ser astro por uma noite é que você canta acompanhado de uma banda de Orlando. Já imaginou isso? Já o “The Groove” nigthclub que toca músicas dos anos 70 e 80, é um lugar delicioso e as pessoas se soltam e dançam, bebendo drinks e curtindo a noite. O valor é de apenas sete dólares.

Ótima gastronomia

Falando de boa comida e restaurantes aconchegantes, o “Universal CityWalk” possui uma variedade para todos os gostos. Você pode escolher entre uma grande variedade de restaurantes que oferecem de tudo. Desde pratos mais sofisticados até hambúrguer e batata frita, enfim, do tamanho de sua fome e pressa. O “Universal CityWalk” possui também o “Starbucks Coffee”, o “Panda Express” e o “Burguer King”. Faça a sua escolha e bom apetite. Aproveite a diversão.

Serviço

Universal CityWalk Orlando

Endereço: 6000 Universal Blvd #717, Orlando, FL 32819